昔被稱「暖警」…員警花2千性交易國中生 辭職仍遭降2級、罰10萬

警政署保一總隊葉姓警員透過交友軟體結識14歲的國中生，以2千元慫恿對方性交易，他開車到國中校門口，載學生到自己基隆住處性交。國中生事後告訴班上同學，同學轉告老師，東窗事發，基隆地院依妨害性自主罪判葉1年徒刑，緩刑5年；內政部將葉移送懲戒，懲戒法院判降二級改敘，併罰款10萬元。

葉去年11月15日辭去警職，母親是經濟來源。葉在支援基隆市警察局期間，多次因「好人好事」而登上媒體版面，還被稱為「暖警」。

葉姓警員去年3月間透過交友軟體結識這名國中生，5月5日再邀約學生性交易，學生同意後，翌日他等對方下課，開車到校門口將學生載回家，並要求對方口交。事成後，葉當場給了國中生2千元。

學校老師輾轉得知學生替警察「服務」，通報新北市政府社會局並報警處理。國中生的父母得知，也向基隆市警局報案。

基隆地檢署偵查發現，葉曾向一名同事說要「找未成年」、「幹未成年」，也跟另一名同事說和未成年人發生性行為，葉的手機送交基隆市警局進行資料還原與鑑識作業，確認他的手機裝置位置及時間戳記，皆和他與國中生的對話紀錄相符，依兒童及少年性剝削防制條例、刑法公務員犯與14歲以上未滿16歲之人為有對價之性交行為等罪起訴，並建請法官從重量刑。

基隆地院認為葉僅為滿足個人私慾，罔顧對方未成年，所為不足取，但他與國中生、家長達成和解並付清賠償，且辭去警職，依對於14歲以上未滿16歲之男子為有對價之性交行為罪判1年徒刑並諭知緩刑5年。葉和檢方皆未上訴，全案定讞。

除刑事責任外，內政部認為葉違反公務員懲戒法「非執行職務之違法行為，致嚴重損害政府之信譽」規定，將他移送懲戒。

懲戒法院第一審認為葉除觸犯刑罰法令外，也違反公務員服務法「公務員應公正無私、誠信清廉、謹慎勤勉，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為。」規定，所為導致公眾喪失對他職務的尊重與職務信賴，有懲戒必要。

合議庭認為葉身為警察卻與國中學生性交易，相當不該，考量他坦承犯行、有悔意，平日工作表現正常、執勤認真，判降二級改敘，併罰款10萬元。