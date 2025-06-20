圖書館內欲強脫女學生襪子拍照？男稱「一時興起」遭函送處置

彰化縣鹿港鎮立圖書館昨天有兩名國小女學生在自習室讀書時，傳出遭陌生男子強脫襪子拍照事件，引起地方關注。這名男子今天主動到圖書館說明，表示是「一時興起」，但未脫襪，警方仍依性騷擾防治法將這名男子移請縣府裁處。

有民眾在網路社群貼文，指稱這名男子趨前搭訕，先是詢問她們有關國中襪子的樣式，隨後竟直接動手脫下其中一名女生的襪子，聲稱要「拿去外面拍攝」。女學生感到不適並嚴詞拒絕後，男子一度離開，但仍徘徊在附近，疑似偷拍，直到兩名女生假裝找書離開，男子才離去。

此一強脫女生襪子的事件曝光後，引發家長恐慌，這名男子今天主動向圖書館及警方說明，表示此舉只是「一時興起」，並無惡意。

這名男子接受鹿港派出所詢問時，則表示未脫兩名女生襪子；警方也找到其中一名女生，表示她未脫襪，另名女生家長則表示不願接受警方詢問，也無從釐清男子是否有脫襪行為。不過，警方仍依違反性騷擾防治法，將這名男子移由縣府裁處。

鹿港鎮公所表示，近日接獲多起民眾反映，有可疑人士在圖書館及桂花巷藝術村一帶，主動接觸孩童並詢問襪子等私人物品，行為詭異。為維護兒童安全，公所將加強館內及周邊巡視，並呼籲家長陪同孩童出入公共場所，避免讓孩子單獨接觸陌生人。