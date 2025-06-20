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涉嫌環抱、摸胸…金門前國小田徑教練遭判刑2年 檢方擬上訴

中央社／ 金門20日電

金門縣某國小田徑隊教練涉嫌環抱已畢業學生、摸胸部等，一審判2年徒刑、緩刑5年，檢方將對刑度上訴。示意圖AI生成
金門縣某國小田徑隊教練涉嫌環抱已畢業學生、摸胸部等，一審判2年徒刑、緩刑5年，檢方將對刑度上訴。示意圖AI生成

王姓男子任金門縣某國小田徑隊教練時，涉嫌環抱已畢業學生、摸胸部等，一審判2年徒刑、緩刑5年，檢方將對刑度上訴；另經性平會調查，教育處核准解聘並處分終身不得聘為教師

根據金門地方法院判決書，王姓男子是被害人就讀國民小學時教練，被害人畢業後，王姓男子民國113年6月商請當時就讀國中1年級的被害人回校協助訓練；7月1日王姓男子邀被害人陪同買早餐，開車載被害人到租屋處，趁屋內只有2人時，不顧被害人已表達拒絕並掙扎抗拒，而以雙手環抱被害人，再撫摸胸部等猥褻行為。

案發後被害人向同學及家人透露當時情形，被害人家屬報警處理，金門地方檢察署檢察官偵查後起訴。

根據判決，審酌王姓男子坦認犯行，且與被害人家屬達成民事調解、王姓男子身體狀況不佳等，以對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑2年、緩刑5年。

此外，王姓男子行為經國小性別平等教育委員會調查小組調查後，建議報請主管機關核准解聘，且終身不得聘任為教師，金門縣政府教育處已核准解聘，且做出終身不得聘任為教師處分。

金門 被害人 猥褻 教師

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