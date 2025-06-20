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涉強制猥褻女兵 陸軍汽車基地勤務廠下士班長遭訴

中央社／ 新北20日電

陸軍汽車基地勤務廠翻修工場鈑金所一名康姓下士班長，去年間涉觸碰一名二兵機工胸部等，新北地檢署近日依現役軍人強制猥褻等罪嫌起訴康姓男子。

根據起訴書，康男擔任陸軍汽車基地勤務廠翻修工場鈑金所下士班長，民國113年1月12日上午，康男在閘電站內時，以工作為由，將一名二兵機工帶至螺絲間內，向該女子索抱遭拒後，強拉該女子坐腿上，並以手觸碰胸部。

當天下午，康男以稍作休息為由，假意關切該名女子狀態後，再次強拉女子坐在腿上並觸碰胸部。女子奮力掙脫後，康男仍不停止，直到疑似有其他人員經過，康男才逃離現場。

康男在偵查中表明，確實與該名女子在螺絲間內，但矢口否認犯行，辯稱當時僅詢問女子工作內容，沒有觸碰她，當天下午未在同一場所，更未觸碰女子等。

根據證人描述，案發當天該名女子曾哭訴遭康男強拉坐大腿等情形，也曾將相關遭遇告知鈑金所班長。

另外，通訊軟體LINE對話紀錄顯示，女子於案發當晚曾傳訊給康男說「班長你今天很奇怪」等訊息。女子隔天傳訊給鈑金所其他士兵，希望之後能陪同，害怕相同狀況再次發生。事發後女子也赴身心診所就醫。

新北地檢署依涉犯陸海空軍刑法妨害性自主罪章、刑法現役軍人強制猥褻罪嫌起訴康男，犯意各別，行為互殊，建請法院分論併罰。

陸軍 軍人

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