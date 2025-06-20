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酒後伸狼爪…哥哥爬窗闖妹妹房間企圖性侵 遭判刑1年8月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有名男子前年8月間酒後自住處陽台窗戶爬進妹妹房間內，即脫褲爬至其身上壓制，拉扯衣物、上下其手，還稱「給我X一下，我給你三百塊」，經妹妹極力反抗踢踹才未得逞並報警處理，律師指他酒後一時衝動而觸法，法官不接受，認他犯強制性交未遂罪判刑1年8月。

男子於警詢、偵查中及法院準備程序與審理時均坦承不諱，與妹妹於警詢指述相符，並有戶籍資料、性侵害犯罪事件通報表等相關資料佐證，事證明確。

律師表示，男子領有輕度智能障礙證明，智識程度較一般人低下，且事發當天因為飲酒，導致控制力降低，才會一時衝動而觸法，惟過程中並無對妹妹施加暴力或其他傷害行為，且於妹妹反抗後即罷手；整個過程時間並非長久，事後也主動傳送訊息給妹妹，對於酒後失控行為道歉。

律師指出，男子於偵、審中均坦承犯行，除展現認錯反省態度，也節省司法資源，請依刑法第59條規定酌減其刑。

合議庭認為，男子身為告訴人兄長，為親情手足關係，竟罔顧人倫與其意願，深夜在妹妹睡覺時，自窗戶爬入其上鎖房間內，且未著內褲，無視其閃躲、制止，強行拉扯衣物，抓揉胸部、隔褲摸下體，恣意將其胞妹作為洩慾對象，對女性身體自主權並不尊重，造成精神上莫大痛苦及創傷，讓她在家安心自處、就寢與個人性自主權益均遭影響，所為甚值非難，更無從認其犯罪情節有何情堪憫恕之處。法官認他犯強制性交未遂罪處1年8月，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南地院指出，男子恣意將胞妹作為洩慾對象，造成精神上莫大痛苦及創傷，讓她在家安心自處、就寢與個人性自主權益均遭影響，法官認他犯強制性交未遂罪處1年8月。圖／本報資料照
台南地院指出，男子恣意將胞妹作為洩慾對象，造成精神上莫大痛苦及創傷，讓她在家安心自處、就寢與個人性自主權益均遭影響，法官認他犯強制性交未遂罪處1年8月。圖／本報資料照

台南

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