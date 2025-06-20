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補習班教師疑涉性騷學生 中市府：未報准聘用將開罰

中央社／ 台中20日電

台中市一所補習班疑發生教師騷擾學生的事件。示意圖／AI生成
台中市一所補習班疑發生教師騷擾學生的事件。示意圖／AI生成

台中市沙鹿區一所補習班疑發生教師騷擾學生。教育局稽查發現該師未經報准就獲聘擔任補習班老師，依法開罰負責人，若補習班仍讓該師入班，依法重罰。

沙鹿區某家補習班傳出男教師性騷擾女學生。民眾日前在網路PO文，國三的姪女在補習班疑遭到男老師摸頭、摟肩，臉貼到耳朵旁講話，行為長達好幾個月，目前得知不只1個人受害。

台中市教育局獲報展開調查，今天透過文字稿表示，5月初到班稽查，並針對該班教師疑似違反性騷擾防治法的行為，同步通報市府社政單位。

教育局稽查發現，該行為人未經報准即獲聘擔任補習班老師，已經依照補習及進修教育法規定核處負責人新台幣5萬元罰鍰，並嚴令補習班自即日起停止行為人一切在班職務，靜候司法調查結果。

有關家長反映，該師仍時常出現在補習班。對此，教育局表示，將列管追蹤，倘該班未依規辦理，仍讓行為人入班，將依補習及進修教育法等相關法令嚴懲與重罰。

社會局也表示，警察局已受理家長申訴，並進行性騷擾案件調查，後續將依性騷擾案件處理流程，通知雙方提供資料及陳述意見，依程序進行審議。

補習 教育局 性騷擾

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