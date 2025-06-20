呂秋遠私生子的生母 今受「作家H」委任出庭打誹謗官司

知名兩性作家、本名陳鴻儀的「作家H」被前女友陳珮甄提告加重誹謗，台北地檢署今天傳喚「作家H」出庭；陳在臉書宣布，已委任律師林沄蓁擔任辯護人，林沄蓁則是之前另名網紅律師呂秋遠捲入私生子風波孩子的生母。

林沄蓁、「作家H」今天上午前往檢方報到。「作家H」表示，因為前任女友對他提出妨害名譽誣告，所以委請律師向檢方說明；林沄蓁說，因為要遵守偵查不公開原則，不所以會對偵查中案件有任何評論。

2024年1月，「作家H」陳珮甄舉辦婚禮，1個月後突然在社群表示結束尚未登記的婚姻；陳珮甄隨後回應表明被「作家H」封鎖，還表示「對不起，我不能給他理想中的愛情，是我能力不足沒能做好！」

此外，「作家H」在臉書列出陳珮甄9大罪狀，包括「與已婚前男友仍有聯繫」、「嫌棄他的舊公寓」、「餐餐花費超過2000元」；陳珮甄也發長文回應，表示已「身心俱疲」等，並對於「作家H」提告誹謗罪。