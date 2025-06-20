老司機最愛 高雄電信大樓春色藏不住再被抄！

高雄市警方查緝尋芳「老司機」口中的「電信大樓」暗藏春色，昨晚再度在大樓12樓，查獲美容會館涉嫌媒介越南或緬甸籍3名女子從事性交易，將負責人黃姓男子依妨害風化罪嫌移送法辦。

高雄市警新興分局前天（18日）才在新興區七賢一路同棟大樓6樓，查獲6名越南籍女子涉嫌性交易，昨晚9時許，警方再度對尋芳客口中的電信大樓「開刀」，查獲負責人黃姓男子（58歲）涉嫌媒介3名女服務生從事性交易。

3名女服務生分別是越南籍阮姓女子（25歲）及緬甸籍范姓（23歲）及舒姓（27歲）女子。警方當場查扣不法所得與相關帳冊，清查發現，3名女子都持觀光名義來台，但已經逾期居留，將3女依違反社會秩序維護法移送裁處，後續交由移民署高雄市專勤隊收容，等待遣返回國。