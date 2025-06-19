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新北2警遭爆萬華兼皮條客 再傳「業績好到同行挨罵」

聯合報／ 記者李隆揆廖炳棋／台北即時報導

新北市警局板橋分局警備隊員警賴男、陳男遭爆替應召站業者顧小姐，當「皮條客」賺外快，檢警前天搜索約談2人，他們否認涉及不法，稱是為查案「去跟線民聊天」，檢方複訊後令各10萬元交保，警方旋即對2人記過調職處分，但仍有知情者爆料，2人兼職期間「業績比全職皮條客還好」。

全案源於，台北市警方今年初針對長期有應召站盤據的萬華區西昌街一帶掃黃，查獲應召站業者、綽號「冰姐」的50歲何姓女子及6名員工、9名賣淫女子、7名嫖客，其中多名女子是外籍身分，員警上門時現場有7組人員正在性交。

檢警事後意外查出新北市板橋分局警備隊員警37歲賴男、34歲陳男私下與應召站業者曾聯繫，追查發現2人曾用警政系統查詢通緝犯資料，也曾將警方勤務表等資料傳給業者，雖用意不明，檢警仍懷疑有洩密、包庇等不法，6月17日搜索2人辦公處所，帶回2人偵訊。

據悉，2人否認兼差或領過外快，陳男是因先前曾查獲過被通緝的皮條客，進而認識應召站業者，後來也介紹同一警網、交情不錯的賴男認識，強調到萬華區西昌街是「找線民聊天」、掌握辦案線索，順便用餐，未涉及不法。

北檢複訊後依妨害風化罪、違反個資法等罪嫌令2人各10萬元交保，板橋分局也旋即對2人記過、列為輔導對象、報請調職處分。

知情者爆料，賴、陳2人起初可能確實是因查獲通緝犯，對方剛好是應召站業者的員工，進而認識業者，但2人也確實有在勤餘之際，替業者顧小姐、擔任皮條客，甚至因業績非常好，比其他全職皮條客表現更好，以至於業者曾經訓斥其他皮條客，要求眾人向2人看齊。

該知情者說明，賣淫女子不太敢明目張膽在西昌街上拉客性交，頂多是躲在巷口或騎樓牆邊駐足，應召站業者會派出男子擔任皮條客，更靠近街道上與男性攀談，詢問「要不要找妹妹？」等，吸引尋芳客進入小巷挑貨，每完成一單，皮條客都會抽成。

平時業者為規避查緝，除西昌街周邊的日租套房外，也會另外租屋供賣淫女子居住，只要沒「上工」就轉回「宿舍」待著，往返行程也皆由皮條客負責載送，而賴、陳2人也在其中。

2人也自知業績卓著，曾向業者吐露「怕其他同行會眼紅檢舉」，業者則安慰2人，表示自己會把細故處理好，非常歡迎2人加入團隊兼職。

新北板橋分局員警賴冠安涉妨害風化罪10萬交保。記者林柏東／攝影
新北板橋分局員警賴冠安涉妨害風化罪10萬交保。記者林柏東／攝影

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