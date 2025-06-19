波蘭色狼是慣犯！上月才被抓遭限制出境 一個月後又在路邊襲臀
波蘭籍男子Kuzniar Mateusz上月才因捏女子屁股被依現行犯逮捕送辦，檢方複訊命3萬交保、限制出境，孰料他在台停留期間又犯案，昨天在北市中山區街道騎樓對女子性騷、摸臀部，至少3人受害，警方將人帶回派出所，他姊姊獲悉「弟弟又出事了」，連忙掏上萬元現金和解，避免再被逮捕。
警方調查，Kuzniar上月6日在北捷忠孝敦化站對一名20出頭歲的女子性騷，經過時徒手大力掐對方屁股蛋2下，被害女子嚇得花容失色報警提告，捷運警察到場了解，Kuzniar辯稱車站太擁擠，不小心碰撞到，但經調閱監視器畫面，Kuzniar疑因看到對方身材姣好，特別「回頭」犯案。
Kuzniar上月5日以觀光名義來台，原預計7日離台，沒想到抓了兩下屁股，被提告性騷擾及強制猥褻罪，遭警依現行犯逮捕送辦，檢方複訊後諭令3萬交保、限制出境，致他暫時無法離台。
沒想到事隔一個月後，Kuzniar又犯案，18日早上在北市中山區街頭徒手觸摸路邊女子臀部，至少3人受害，原本被害者均提告，但經Kuzniar的姊姊趕抵道歉，並答應以每人上萬元的賠償金和解，這才避免再遭送辦。
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