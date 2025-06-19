快訊

才3行也能錯？嘉義美術館邀請卡烏龍誤植職銜 局長尷尬致歉

俄警告美參戰恐釀核災！普亭自請調停 川普酸「先解決你的戰爭」

常掉髮是壓力還是荷爾蒙問題？皮膚科醫：可能是你天天使用的洗髮精1成分釀禍

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄男咖啡廳內對人露鳥自瀆 女顧客拍照報警逮人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄呂姓男子在顧客不少的連鎖咖啡內，竟掏出私處自瀆，1名女子發覺，拍照蒐證，並叫朋友報警，呂男趕緊離去，昨天警方查出呂男身分，通知他到案，依妨害風化罪嫌函送法辦。

6月17日下午4時許，1名女子與朋友在高雄市新興區中正二路某咖啡廳聊天，忽然發覺呂姓男子（42歲）對著店內人群露鳥自瀆，但是店內顧客大多盯著手機未注意，女子眼見呂男靠近，便開手機拍照蒐證，並叫朋友報警。

呂男得知有人報警，在警方到達前，便離開咖啡廳。拍照蒐證的女子將照片貼網，有人還留言，這名男子之前在新堀江商圈的咖啡廳也有同樣行為。

新興警分局中正三路派出所員警以車追人，追查出呂男涉案，昨天下午3時許，通知呂男到案，依妨害風化罪函送高雄地檢署偵辦。

呂姓男子（左二）涉嫌在連鎖咖啡廳露鳥自瀆，經警方通知到案。記者林保光／翻攝
呂姓男子（左二）涉嫌在連鎖咖啡廳露鳥自瀆，經警方通知到案。記者林保光／翻攝

延伸閱讀

台灣虎航冬季航班1299元起上午10時開搶 優惠航線看這查

千億打造高雄國道7號預計明年動工 都市計畫變更先通過

影／中油高雄大林廠火警 環保局：空品無影響

高雄陽明國中師生科學競賽雙料得獎 科研獲殊榮

相關新聞

高雄男咖啡廳內對人露鳥自瀆 女顧客拍照報警逮人

高雄呂姓男子在顧客不少的連鎖咖啡內，竟掏出私處自瀆，1名女子發覺，拍照蒐證，並叫朋友報警，呂男趕緊離去，昨天警方查出呂男...

水里女子遭尾隨性騷嫌犯過世 法院判決公訴不受理

南投水里一名女子前年獨自行走街頭，竟遭方姓男子尾隨後抱住、強脫褲子並隔衣性騷。女子奮力反抗，跌倒手骨折才成功掙脫逃跑。但...

高雄「電信大樓」藏春色 6越南女清涼接客被抓

高雄市尋芳客口中的「電信大樓」暗藏春色又被警方抓包，昨天警方在6樓的SPA美容會館，查獲6名假藉觀光名義來台的越南女子，...

「我有病可不可以做愛」尾隨女子性侵未遂 淡水惡狼2罪判4年

吳姓男子日前接連在新北市淡水區尾隨女子、試圖性侵，對方激烈掙扎並大聲呼救，引來民眾介入，吳才未得手，落網後始終否認犯行，...

被控「再吸5分鐘」猥褻女書記官、女法官 蔡明宏：有信心證清白

士林地院停職法官蔡明宏被控在陽明山強制猥褻女書記官、候補女法官，台北地院根據被害人證述及相關證據，判蔡2年2月徒刑，並批...

日籍男北捷大膽偷拍裙底 原定當晚飛回日本全完蛋

台北市捷運中山站6月8日上午，一名日本籍男子偷拍台灣女子裙底遭警方移送，根據ETtoday報導，犯嫌當天要搭飛機回國，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。