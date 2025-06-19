高雄男咖啡廳內對人露鳥自瀆 女顧客拍照報警逮人

高雄呂姓男子在顧客不少的連鎖咖啡內，竟掏出私處自瀆，1名女子發覺，拍照蒐證，並叫朋友報警，呂男趕緊離去，昨天警方查出呂男身分，通知他到案，依妨害風化罪嫌函送法辦。

6月17日下午4時許，1名女子與朋友在高雄市新興區中正二路某咖啡廳聊天，忽然發覺呂姓男子（42歲）對著店內人群露鳥自瀆，但是店內顧客大多盯著手機未注意，女子眼見呂男靠近，便開手機拍照蒐證，並叫朋友報警。

呂男得知有人報警，在警方到達前，便離開咖啡廳。拍照蒐證的女子將照片貼網，有人還留言，這名男子之前在新堀江商圈的咖啡廳也有同樣行為。