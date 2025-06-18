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水里女子遭尾隨性騷嫌犯過世 法院判決公訴不受理

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投水里一名女子前年獨自行走街頭，竟遭方姓男子尾隨後抱住、強脫褲子並隔衣性騷。女子奮力反抗，跌倒手骨折才成功掙脫逃跑。但方男在今年4月11日死亡，南投地院法官判決，本案公訴不受理。

根據調查，112年11月12日下午3時45分許，被害人獨自行走在水里鄉金龍路與金城路口。方男心生不軌一路尾隨，趁四下無人之際，突然從背後抱住甲女，強行拉下其內外褲，並隔著衣物觸摸其胸部。

被害人奮力反抗並高聲呼救，拉扯時跌倒受傷，右手橈尺骨遠端骨折、左手腕與膝蓋多處擦傷，但她仍強忍劇痛迅速將褲子拉起，逃離現場。

警方獲報後，調閱路口監視器影像，鎖定嫌犯身分，報請檢察官偵辦。方姓男子到案後坦承企圖對甲女實施強制性交並造成傷害。檢方依據刑法強制性交未遂罪、傷害罪提起公訴。

未料，方男今年4月11日死亡，南投地院表示，被告死亡者，應諭知不受理之判決，得不經言詞辯論為之，因此判決本案公訴不受理。

方姓男子尾随女子意圖性侵，被害人竭力反抗手臂骨折才逃離魔掌，方男今年4月死亡，法官判决本案公訴不受理。圖／本報資料照片
方姓男子尾随女子意圖性侵，被害人竭力反抗手臂骨折才逃離魔掌，方男今年4月死亡，法官判决本案公訴不受理。圖／本報資料照片

骨折 死亡 南投

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