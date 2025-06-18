高雄「電信大樓」藏春色 6越南女清涼接客被抓

高雄市尋芳客口中的「電信大樓」暗藏春色又被警方抓包，昨天警方在6樓的SPA美容會館，查獲6名假藉觀光名義來台的越南女子，涉嫌性交易，將全案依妨害風化及社會秩序維護法移送法辦。

這棟大樓在高雄市新興區七賢一路中華電信前，因長年暗藏春色，早被尋芳「老司機」稱為「電信大樓」。6樓的SPA會館以前也被查獲過色情交易，員警直呼「已經查獲過N次了」，但抓了又另起爐灶，抓不勝抓。

高雄市警新興分局日前接獲檢舉，指電信大樓內美容會館有色情性交易，警方探查蒐證，昨天晚間11時許，持搜索票查緝，發現越南籍李姓女子（28歲）與黃姓男客（32歲）正性交易，立即控制現場查扣不法所得及帳冊。

警方逮捕現場負責人張姓男子（33歲）及工作人員田姓男子（45歲），另有5名同是越南籍的女服務生，分別20歲至35歲，穿著清涼，正在大廳候客，一同帶回查辦。

警方查出，6名越南女子全以觀光名義來台，分別已逾期居留7月至2年多，承認之前也曾在SPA會館內性交易，其中2人認為被接去接客，才只穿細肩帶露「事業線」的上衣進會館，警方帶走她們時，只好讓她們披上大毛巾，免得春光外洩。她們經警方依違反社會秩序維護法移送裁處，因逾期居留，交由移民署高雄專勤隊收容，等待遣返。