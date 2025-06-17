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「我有病可不可以做愛」尾隨女子性侵未遂 淡水惡狼2罪判4年

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

吳姓男子日前接連在新北市淡水區尾隨女子、試圖性侵，落網後始終否認犯行，士林地院審理後認定，吳涉犯2個強制性交未遂罪，審結判刑4年。示意圖。聯合報系資料照
吳姓男子日前接連在新北市淡水區尾隨女子、試圖性侵，落網後始終否認犯行，士林地院審理後認定，吳涉犯2個強制性交未遂罪，審結判刑4年。示意圖。聯合報系資料照

吳姓男子日前接連在新北市淡水區尾隨女子、試圖性侵，對方激烈掙扎並大聲呼救，引來民眾介入，吳才未得手，落網後始終否認犯行，士林地院審理後認定，吳涉犯2個強制性交未遂罪，審結判刑4年。

判決指出，吳今年1月31日晚上9時許，在淡水某大樓外尾隨女子，假扮同大樓住戶返家，女子發覺異狀折返離開住家大樓，吳問「妹妹，妳沒有要回家嗎？」並持續尾隨女子，在巷口將女子拉回巷內，同時退去褲頭試圖性侵，女子驚呼求救，2名路人見狀喝止並阻擋，吳才罷手。

同年2月14日深夜11時許，吳又在淡水某住宅大樓外，假扮住戶尾隨另名女子進入大樓，女子不疑有他，直到搭乘電梯上到3樓住家門前，吳伸手抓住女子手中手機，問「可不可以跟我在一起，我們一起生活？」，遭女子拒絕後，又稱「我有病，可不可以跟我做愛，救救我。」

女子堅決拒絕吳男要求，並稱要報警處理，吳便用力搶走女子手機，並將女子推向牆邊，女子為拿回手機假意配合，卻見吳將手機放入外套口袋拉上拉鍊，只好大聲呼救，所幸同曾住戶聞聲持雨傘出面嚇阻，吳男未得逞。

法官認定，吳為滿足私慾隨機對女子施暴，且犯後態度不佳，始終否認犯行，也未與被害人和解賠償，無意接受治療，對提醒及衛教皆不以為意，審酌其智識程度及經濟狀況等情，審結依2項強制性交未遂罪分別判刑2年、2年4月，合併應執行徒刑4年。

淡水 性侵 做愛

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