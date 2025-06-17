快訊

獨子滑落飼料廠玉米粉碎機！右腿變形慘死 母哭倒搥胸：我心肝真痛

繼停售蕈菇湯…八方雲集又停賣1經典口味鍋貼 網友震驚：會瘋掉！

倒數2天！2025「終身學習券＋博物館通行票」登記免費抽 爽玩5大熱門博物館

聽新聞
0:00 / 0:00

「遊艇大亨」撿屍性侵兼拍裸照 她精神痛苦獲賠135萬確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

有「遊艇大亨」稱號的張志傑因性侵3名女子，期間還畏罪潛逃，直到前年9月才落網，因強制性交、竊盜等數罪先後定讞，台灣高等法院今年2月18日裁定他應執行15年6月。其中一名女子遭「撿屍」，除被逼吞下張陰囊與陰莖，還被拍裸照，她求償400萬元，高院民事庭今判張須賠償135萬元確定。

張志傑綽號「張約翰」，2007年間以中校官階退伍，後來經營幸福遊艇公司。張2017年間曾撿屍酒醉女子，並於大佳河濱公園性侵得逞，此案獲緩刑。但張不知悔改，同年12月又被控下藥性侵另名女子，被依乘機性交罪判刑4年2月，2018年1月又對另名女子下藥未遂，犯依欺瞞使人施用三級毒品等罪判刑6年，2案一審定應執行刑9年。

台北地檢署命自2018年6月起至2025年6月止，張應至住居所轄區派出所登記報到，他卻在2022年一審判刑後潛逃，遭發布強制性交、毒品及侵占等案通緝。台北市警士林分局專案小組埋伏、跟監數月，2023年9月初發現張出現在淡水山區產業道路，立即上前圍捕。張準備拔腰間的槍射擊，警方迅速擒抱壓制在地，取出克拉克手槍1把、子彈11顆，並在藏匿處所發現他在窗邊架設脫逃繩索，屋內還有改造掌心雷手槍、子彈和各類刀械。

張志傑2017年12月9日早上在台北市忠孝東路見一名女子酒醉，便將女子帶到一家旅館性交，還拍下對方的影像。

2018年1月27日晚上8點半，張在咖啡店內挑選另一名女子旁的座位坐下，卻趁對方上廁所時將FM2摻入她的飲料中，被害人喝了飲料覺得不適，隨即前往隔壁、媽媽開的美髮店內自保。被害人的母親看到張在門外徘徊，覺得有異，被害人隔天前往榮總就診，結果尿液篩檢出FM2代謝物，報警處理。警方根據監視器畫面追出張的身分，2018年3月15日到張家搜索，扣到被害人的照片、影片與FM2白色圓形錠劑5顆。咖啡店案的被害人求償，獲賠34萬元確定。

2017年12月9日遭撿屍的女子也求償，索討400萬元，她指當時被張用不明方式服下FM2，害她昏睡、無力抵抗，結果被帶到統領百貨樓上的一間旅館性侵，要求她吞下對方的陰囊與陰莖，還拍她下體裸照，讓她精神痛苦萬分。

高院認為張志傑被依刑法以藥劑犯強制性交罪判刑確定，被害女子求償有據，考量犯罪情節、加害程度、被害人身心損害嚴重性，判張應就以藥劑強制性交、無故拍攝身體隱私部位各賠償110萬、25萬元，合計135萬元。

有「遊艇大亨」稱號的張志傑，因強制性交、竊盜等數罪先後定讞，台灣高等法院今年2月18日裁定他應執行15年6月。其中一名女子遭「撿屍」，除被逼吞下張陰囊與陰莖的，還被拍裸照，她求償400萬元，高院民事庭今判張須賠償135萬元確定。資料照片。記者王宏舜／攝影
有「遊艇大亨」稱號的張志傑，因強制性交、竊盜等數罪先後定讞，台灣高等法院今年2月18日裁定他應執行15年6月。其中一名女子遭「撿屍」，除被逼吞下張陰囊與陰莖的，還被拍裸照，她求償400萬元，高院民事庭今判張須賠償135萬元確定。資料照片。記者王宏舜／攝影

被害人 性侵 咖啡店

延伸閱讀

獨／電子外包商網約少女 電擊器上銬逼拍裸照性侵判9年

高雄惡老闆性侵女員工爆案外案 3人動私刑討公道遭重判

移工性侵女翻譯 高雄木瓜園內逼她視訊露下體

直排輪教練九度性侵女學生…還趁老婆不在硬上 他賠錢和解換免關

相關新聞

「遊艇大亨」撿屍性侵兼拍裸照 她精神痛苦獲賠135萬確定

有「遊艇大亨」稱號的張志傑因性侵3名女子，期間還畏罪潛逃，直到前年9月才落網，因強制性交、竊盜等數罪先後定讞，台灣高等法...

北捷列車異常又傳性騷...捷警續查

北捷板南線今早8時發生車門異常，造成1100多名旅客影響，無獨有偶，捷運江子翠站也有一名女子按鈴通報遭性騷，列車抵達到龍...

富二代死黨組詐團收水大開性愛趴 撈1.5億軍師獲輕判

高雄律師公會前副祕書長陳逸軒被控與高中富二代死黨合組詐團車手集團，4名高中同窗負責集團運作，陳則提供法律諮詢，一群人還曾...

獨／電子外包商網約少女 電擊器上銬逼拍裸照性侵判9年

苗栗縣謝姓男子是電子廠外包商，去年間透過交友軟體，以面交虛擬幣為由，在住處以電擊器恫嚇少女，「有被電過嗎」，逼迫少女拍攝...

神明遶境起色心竟偷拍鋼管女郎 三峽警4小時逮2人

神明當前竟敢偷拍！新北市三峽上周日某宮廟舉辦遶境祈福儀式，一名王姓男子疑繞到舞台後方偷拍鋼管女郎更衣，被遶境轎班成員得知...

警方查獲新南向國家學生賣淫 教團憂外籍生政策仲介介入剝削

警察查獲來自新南向政策國家女子以觀光、求學等名義來台賣淫，對此，教團示警，雖然無法得知參與學生是否以此為目的來台，但現行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。