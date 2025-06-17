「遊艇大亨」撿屍性侵兼拍裸照 她精神痛苦獲賠135萬確定

有「遊艇大亨」稱號的張志傑因性侵3名女子，期間還畏罪潛逃，直到前年9月才落網，因強制性交、竊盜等數罪先後定讞，台灣高等法院今年2月18日裁定他應執行15年6月。其中一名女子遭「撿屍」，除被逼吞下張陰囊與陰莖，還被拍裸照，她求償400萬元，高院民事庭今判張須賠償135萬元確定。

張志傑綽號「張約翰」，2007年間以中校官階退伍，後來經營幸福遊艇公司。張2017年間曾撿屍酒醉女子，並於大佳河濱公園性侵得逞，此案獲緩刑。但張不知悔改，同年12月又被控下藥性侵另名女子，被依乘機性交罪判刑4年2月，2018年1月又對另名女子下藥未遂，犯依欺瞞使人施用三級毒品等罪判刑6年，2案一審定應執行刑9年。

台北地檢署命自2018年6月起至2025年6月止，張應至住居所轄區派出所登記報到，他卻在2022年一審判刑後潛逃，遭發布強制性交、毒品及侵占等案通緝。台北市警士林分局專案小組埋伏、跟監數月，2023年9月初發現張出現在淡水山區產業道路，立即上前圍捕。張準備拔腰間的槍射擊，警方迅速擒抱壓制在地，取出克拉克手槍1把、子彈11顆，並在藏匿處所發現他在窗邊架設脫逃繩索，屋內還有改造掌心雷手槍、子彈和各類刀械。

張志傑2017年12月9日早上在台北市忠孝東路見一名女子酒醉，便將女子帶到一家旅館性交，還拍下對方的影像。

2018年1月27日晚上8點半，張在咖啡店內挑選另一名女子旁的座位坐下，卻趁對方上廁所時將FM2摻入她的飲料中，被害人喝了飲料覺得不適，隨即前往隔壁、媽媽開的美髮店內自保。被害人的母親看到張在門外徘徊，覺得有異，被害人隔天前往榮總就診，結果尿液篩檢出FM2代謝物，報警處理。警方根據監視器畫面追出張的身分，2018年3月15日到張家搜索，扣到被害人的照片、影片與FM2白色圓形錠劑5顆。咖啡店案的被害人求償，獲賠34萬元確定。

2017年12月9日遭撿屍的女子也求償，索討400萬元，她指當時被張用不明方式服下FM2，害她昏睡、無力抵抗，結果被帶到統領百貨樓上的一間旅館性侵，要求她吞下對方的陰囊與陰莖，還拍她下體裸照，讓她精神痛苦萬分。