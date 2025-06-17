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北捷列車異常又傳性騷...捷警續查

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

北捷板南線今早8時發生車門異常，造成1100多名旅客影響，無獨有偶，捷運江子翠站也有一名女子按鈴通報遭性騷，列車抵達到龍山寺站後，警方也請疑似犯案民眾下車，過程有些爭執，捷運警也將續查案件。

北捷警表示，案發於今天上午8時32分，女性旅客於江子翠站按鈴稱遭男子性騷擾，捷警接獲通報立即趕赴龍山寺站，報案人向站長表示趕時間暫不追究並自行搭車離去。

不過，因性騷擾係屬告訴乃論，捷警後續抄登該男資料及嚴厲告誡，並將該男特徵紀錄掌握，針對可疑人士持續於站體內外加強巡查，共同維護捷運旅客安全的乘車環境。

北捷警呼籲，旅客搭乘捷運時遇糾務必冷靜面對，如遇可疑人事有異常舉動時，應設法遠離及留意觀察，並可按壓車廂緊急通話鈕，或立即就近向站務人員求助，或撥打110報案電話，警方接獲報案後將立即趕赴現場，以維大眾搭乘捷運安全。

捷運 性騷擾

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