富二代死黨組詐團收水大開性愛趴 撈1.5億軍師獲輕判

高雄律師公會前副祕書長陳逸軒被控與高中富二代死黨合組詐團車手集團，4名高中同窗負責集團運作，陳則提供法律諮詢，一群人還曾於招待所大開性愛趴，高雄地院審理後，涉案團夥被依加重詐欺等罪判1年4月至5年8月徒刑，陳逸軒法官則僅認洩密，合併判8月，得易科罰金，緩刑3年。

檢警調查，該集團以馬佳毓、洪碩甫及張燿元等男子為首，馬男與張男為同母異父兄弟，幾人均為高雄某明星私校高中死黨。

前年3月間，張男與胞弟馬男的陳姓高中同學先赴柬埔寨，與詐團牽上線後，回台便由陳男等人召集高中同窗，合組取款車手集團。

張男、馬男車手集團成立後，再招募高中死黨陳逸軒擔任法律顧問，另找來自稱為代書的富二代溫和參與，成立以來陸續招募14名成員加入。

該集團先由境外詐欺機房客服傳送偽造虛擬交易所資訊，等被害人在該網址註冊虛擬貨幣錢包後，再誆騙被害人投資泰達幣，隨後由張姓男子等人調度人員，將收取到的贓款送至指定地點上繳給上游詐團。

高雄市刑大偵一隊從手中詐團車手案中，溯源查獲柯姓男子（23歲）管理的車手集團，陸續拘捕旗下車手15人，往上追查後，意外追出陳逸軒及其高中死黨組成的車手集團。

「富二代」詐團分工縝密，詐款還會分為車手車資、餐費、平日支付律師費、車手交保金、集團家屬慰問金，若有旗下車手被抓，則由陳逸軒擔任律師協助辯護，由陳在旁指導製作筆錄，並將涉案車手的筆錄內容，轉頭洩漏給集團成員。

為隱匿犯罪所得，陳逸軒還會與集團內的高中死黨討論手法，最後以偽造假債權本票及借據後持向法院或地檢署聲請發還扣押物，確保被法院查扣的詐款能夠取回。

檢警清查，張男、柯男等人為首的車手團，從去年成立至今年8月被查獲為止，經手詐款計1億3630萬餘元，累計有53人受害，成員靠收水費用過得優渥，出入以BMW、BENZ甚至麥拉倫超跑代步。

擔任「軍師」的陳逸軒，父親為前法院庭長轉任律師，在高雄司法界頗有名氣，陳逸軒擔任軍師後，臉書常曬名表、名車，檢方還查出他曾主動要求到集團首腦的私人招待所大玩雜交派對，狂歡過程中還吸食新興毒品助興，檢察官怒斥「價值觀偏差，令人髮指」。

全案經雄檢主任檢察官董秀菁、檢察官許萃華、鄭益雄、吳政洋指揮偵辦，專案小組鴨子划水耗時1年蒐證，執行5波搜索，成功將該車手團一網打盡。

檢警查扣不動產2處（價值約7千萬元）、證券約200萬元、280萬餘元現金、344顆泰達幣、汽車4部等，今偵結對陳逸軒等集團成員共21人提起公訴，馬男等5人移審後續押，陳逸軒原也被押，後於延押庭上獲210萬元交保，查扣資產陸續變價拍賣。

高雄地院審理時，該集團成員部分曾於偵查時認罪，後再法院又改口否認犯行，陳逸軒則部分認罪，部分否認。

地院合議庭依據檢方所提證據，認定馬佳毓等人確實參與該詐團收水等運作，依加重詐欺、組織犯罪條例，判1年4月至5年8月徒刑。