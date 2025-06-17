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獨／電子外包商網約少女 電擊器上銬逼拍裸照性侵判9年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣謝姓男子是電子廠外包商，去年間透過交友軟體，以面交虛擬幣為由，在住處以電擊器恫嚇少女，「有被電過嗎」，逼迫少女拍攝裸照、性侵得逞，一審判謝9年徒刑，二審今宣判，駁回上訴，維持一審原判。

檢警調查，擔任電子廠外包商謝姓男子在去年4月間，透過交友軟體「探探」認識一名17歲少女，謝以面交代儲「探探幣」為由，約出少女在住處面交，未料少女抵達後，謝即拉上鐵門，拿出電擊器，恫嚇少女「有被電過嗎」、「想被電電看嗎」，使用手銬將少女雙手反銬在後背，接著脫去少女衣褲後，拍攝少女跪姿的裸照。

謝男得逞後，再以手電筒佯裝電擊器，恐嚇少女「要1個東西塞在妳身體裡面或是要被電」，接著就以跳蛋、性器性侵少女得逞，少女返家後向父母告知此事，警方循線到住處抓人，查扣涉案電擊器、跳蛋等贓證物。

苗栗地院審理時，謝男坦承涉案，但辯稱拍照時，沒有脫掉少女的褲子，拍照片是要滿足自己性欲、供自己留念，他也喜歡照片中少女的姿勢。

法官審酌，此案拍攝相片，有清楚呈現少女的部分臀部，不可能只因伸展而從短褲露出的部分，認定謝男在案發時，的確有脫去少女的外褲、內褲，屬於性影像，認定謝男從少女背後拍照行為，是在少女不知情下所為，全然剝奪少女拒絕機會，構成兒童及少年性剝削防制條例36條中「違反本人意願之方法」，依法判刑9年。

全案上訴台中高分院後，今天審結，認為謝男上訴無理由，一審量刑適法無違誤，駁回上訴，維持一審原判，仍可上訴最高法院。

苗栗縣謝姓男子在去年涉嫌性侵少女拍攝裸照，二審今判9年徒刑。圖／本報資料照
苗栗縣謝姓男子在去年涉嫌性侵少女拍攝裸照，二審今判9年徒刑。圖／本報資料照

裸照 交友軟體

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