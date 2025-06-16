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神明遶境起色心竟偷拍鋼管女郎 三峽警4小時逮2人

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

神明當前竟敢偷拍！新北市三峽上周日某宮廟舉辦遶境祈福儀式，一名王姓男子疑繞到舞台後方偷拍鋼管女郎更衣，被遶境轎班成員得知後痛毆一頓，過程被一旁民眾錄下PO上網。三峽警分局獲悉後，循線在4小時內逮捕涉嫌動手的2名男子，並追究偷拍者刑責。

上周日三峽地區某場宮廟遶境活動，當時遶境隊伍在晚間18時許結束活動後，其中一輛載著女鋼管女郎的車就停在路旁，其中一女在車上更衣，不料一名40歲的王姓男子，竟然疑似繞到舞台後方用手機偷拍女方更衣，遭遶境轎班發現。

事後民眾以手機拍下，一群黃衣男子圍著一名男子，其中2人對著男子拳打腳踢，即便男子倒地仍不停手，尚有人在旁勸架，最後整段影片都被人PO上網路。事後查出動手的是28歲洪姓及25歲邱姓的轎班成員，另有3人出面勸架。

三峽警分局獲知此事後，約晚間20時便策動洪、邱2人到案。至於毆打的王男僅身體部分擦挫傷，不欲報警提告，警方後續也將通知疑似被偷拍的鋼管女郎到案，釐清遭偷拍過程及是否提出妨害秘密罪告訴。

新北市三峽上周日某宮廟舉辦遶境祈福儀式，一名王姓男子疑繞到舞台後方偷拍鋼管女郎更衣，被遶境轎班成員得知後痛毆一頓，三峽警分局線逮捕涉嫌動手的2名男子，並追究偷拍者刑責。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽上周日某宮廟舉辦遶境祈福儀式，一名王姓男子疑繞到舞台後方偷拍鋼管女郎更衣，被遶境轎班成員得知後痛毆一頓，三峽警分局線逮捕涉嫌動手的2名男子，並追究偷拍者刑責。記者蔣永佑／翻攝

遶境 偷拍 三峽

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