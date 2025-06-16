警方查獲新南向國家學生賣淫 教團憂外籍生政策仲介介入剝削

警察查獲來自新南向政策國家女子以觀光、求學等名義來台賣淫，對此，教團示警，雖然無法得知參與學生是否以此為目的來台，但現行引進外籍生政策常以勞動力為目的，又容易有仲介介入，若仲介剝削學生，學生勢必得想辦法活下去。

台北市警方最近接連獲報住宅大樓日租套房及旅館內有外籍女子拉客賣淫，基層員警指出，政府推動新南向政策，對東南亞國家開放眾多利多，包含部分國家免簽措施，但缺乏管制措施，部分外籍人士來台後轉往地下非法打工，不乏有女子自願或遭媒介情色工作，尤其新冠肺炎疫情趨緩後，來台外籍人士暴增，除應召站死灰復燃，以外籍女子陪酒為主的「泰國店」、「越南店」更在北部商業區林立。

高教工會執行秘書張志綸表示，若學生來台本來就是有別的目的，就另當別論；外籍生政策雖立意良善，政策的執行面卻有很多問題。

張志綸指出，專班在執行的過程中容易有仲介介入，造成多種剝削問題，有些專班則是容許企業介入影響學生的課程安排，並「綁約」在台工作數年，「引進勞動力是目的，教學變成服務目的的培訓課程而已」。若仲介對學生的剝削過於嚴重，學生勢必得想辦法活下去。