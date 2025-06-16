觀光與學生簽證入台日租套房賣淫 警上門3國籍女就逮

外籍女子來台非法打工狀況惡化，台北市警方最近接連獲報住宅大樓日租套房及旅館內有外籍女子拉客賣淫，近1個月間在萬華區、中山區查獲近10件泰、越、台籍女子盤據賣淫案；地下情色產業利益龐大，警方抓不勝抓，直言「政府若不正視、不從源頭管理，問題沒完沒了。」

基層員警指出，政府推動新南向政策，對東南亞國家開放眾多利多，包含部分國家免簽措施，但缺乏管制措施，部分外籍人士來台後轉往地下非法打工，不乏有女子自願或遭媒介情色工作，尤其新冠肺炎疫情趨緩後，來台外籍人士暴增，除應召站死灰復燃，以外籍女子陪酒為主的「泰國店」、「越南店」更在北部商業區林立。

這些女子以泰女為大宗、越女其次、台女最少，年齡20至30歲間，性交易價格1600至4500元不等，專以通訊軟體或網路論壇聯繫接客，外籍女子多以觀光、求學、婚姻名義來台，還有人簽證逾期滯台賣淫，被查獲坦言「既然遲早回國，不如留下來多賺一點」。

基層員警透露，這些女子在日租套房或旅館內賣淫，看似個案，實則多半受人安排操控，「好幾次在同一間房抓到不同女生」，背後集團為爭奪利益還會互相檢舉「拆台」，「所謂的『民眾』總能精準檢舉某層某戶」，警方執法不僅被當作利益鬥爭工具，有時也被捲入、遭黑函檢舉。