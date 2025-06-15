台南大學前強制猥褻外籍女 被逮狡辯稱是對方笑他沒牙

徐姓男子晚間步行經過國立台南大學前，見到外籍女子竟意圖不軌在後尾隨，女子讓他先過，他假裝通過，突然衝上從後環抱女子，將手伸進上衣內撫摸胸部，並用下體頂撞其臀部；台南地院審理時，徐飾詞狡辯，稱是女子嘲笑他沒牙齒，依強制猥褻罪強徐判刑一年二月。

判決書指出，徐姓男子與一名成年外籍女子素不相識，去年9月4日晚間7時許，兩人在台南市中西區樹林街2段人行道、國立台南大學前路段相遇時，徐竟從後方抱住女子，將手伸入她上衣內撫摸胸部，並以下體頂向女子臀部；女子蹲下試圖掙脫，遭徐推倒在地。

女子因此受有前胸紅腫、左下肢擦挫傷等傷害，當時有路人聽聞她呼救，靠近查看，徐姓男子才逃離現場，轄區警方據報，循線將徐逮捕，依強制猥褻罪移送法辦，台南地檢署提起公訴。

法院審理時，徐承認有在相關時間、地點遇到女子並交談，會將女子推倒是因為對方指著他嘴巴，笑他沒有牙齒；徐矢口否認強制猥褻犯行，否認抱住女子或撫摸胸部，只承認把人推倒，不清楚女子是否受傷，女子也沒有呼救。後來因女子大叫，他嚇到就離開了。

法院勘驗路口監視器影片，確認徐姓男子當時跟蹤及尾隨橘紅色上衣、短褲女子，女子停下，讓路給徐先行，刻意保持距離；女子等徐離開至人行道外之後，方才前行，顯見她心存恐懼，對於徐保有高度防備戒心，實不欲與徐接觸。

法院認為，畫面中可見，徐後來突然衝向人行道，與女子發生拉扯，徐接觸女子身體到離開，時間約6秒，隨後女子疑似倒地，徐往反方向奔跑離開；徐辯稱，因為女子指著他嘴巴笑他沒有牙齒，才將人推倒，與監視器勘驗結果不符，乃推卸責任說法，無法採信。

法院指出，徐又辯稱「她前胸紅腫應該是我推倒她時，她的胸部撞到地面造成的」，前胸紅腫若是撞到地面導致，則女子頭臉或肩部等部位，亦當受有擦挫傷等痕跡，惟案發後檢傷結果，女子上半身都沒事；故徐所辯與女子傷勢及常情不合，乃臨訟卸責之詞，不能採信。

且徐在警方詢問時，已經承認「對她做不禮貌的事」、「我從她右後方，用雙手搭在她肩膀上，並有環抱她的動作」；在審理中卻翻供而辯稱，「我沒有環抱她，她並沒有呼救」等語，與事證不合，並非真正。

法院認定，徐跟蹤、靠近及尾隨女子，躲藏於路旁，自後環抱女子，將手伸入女子上衣，撫摸胸部，並以下體頂向女子臀部等行為，引致女子掙扎反抗，屬於以強暴等違反意願之方式壓制被害人，該當於強制猥褻犯罪構成要件，至為明確。