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高雄惡老闆性侵女員工爆案外案 3人動私刑討公道遭重判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄某美容業蘇姓業者曾被爆出性侵女員工，一審被判8年，案件仍在審理中，蘇涉性侵又扯出案外案，陳姓女員工不滿蘇男曾性騷且性侵其他同事，去年1月夥同張姓男友、黃姓友人洗劫蘇男，逼蘇簽下500萬元本票，高雄地院依強盜罪判陳女4年、張男7年6月、黃男7年4月徒刑。可上訴。

蘇男在高雄經營工作室，前年8月間，一名女員工在店內打掃環境，蘇男藉口要她去後面倉庫搬東西，卻在倉庫裡對她性侵得逞，女員工受辱後心情大受影響，店內另位女員工查覺異狀上前關心，才發現兩人遭遇雷同，都曾遭蘇男猥褻、性侵。

兩名員工遭辱後想要離職，蘇卻用工作要脅，還稱若提早離職要賠錢，逼得2女只能繼續在蘇男底下工作，多次遭侵害後，兩名女員工決定私下蒐證，果真拍到蘇男惡行，去年中報案，成功讓蘇男被逮，蘇於今年被高雄地院判刑8年，案件上訴中。

蘇男前年涉及性侵後，在案件曝光前爆出案外案，陳姓女員工不滿蘇男曾對她性騷，還性侵女同事，去年1月28日夥同張姓男友、黃姓友人洗劫蘇男。

檢警查出，陳女先到蘇男辦公室關掉監視器畫面，隨後由張男、黃男及兩名身分不詳男子入內控制蘇男行動，一行人持鐵鎚及木棍痛毆蘇男，動用私刑逼蘇簽下500萬元本票及自白書及無條件解約書。

隨後陳女取得蘇男提款卡及密碼，將卡片交給羅姓女同事，由羅女到提款機領走9萬4000元後，再將這筆現金交給陳女；當晚蘇男獲釋後隨即報警，警方拘提陳女、張男、黃男、羅女等人到案，涉案4被檢方依強盜、恐嚇等罪起訴。

高雄地院審理時，陳女、張男、黃男等人坦承有毆打蘇男，但否認逼簽本票，陳女稱領走9萬多元，是蘇男承諾給的精神賠償，她才會把提款卡交給羅女。

不過，法官依據張男、黃男在警詢時供詞，認為蘇男遭毆打時，確實在現場有被逼簽500萬元本票，不採信兩人說法。

法官認定，蘇男遭張男等人毆打、威嚇後，已達不能抗拒程度，陳女另強取她的提款卡，並領走9萬多元，3人犯行已構成強盜，依強盜罪判陳女4年、張男7年6月、黃男7年4月徒刑。

至於羅女，法官認為她雖然未參與強盜犯行，但她在蘇男被威脅情況下，仍自陳女手中拿走蘇男提款卡，並到提款機領錢，既知道此筆款項並非合法卻仍執意提領，主觀具不法所有意圖，應構成恐嚇取財共犯，判刑10月。可上訴。

高雄地院外觀。記者張議晨／翻攝
高雄地院外觀。記者張議晨／翻攝

性侵 強盜 女同事

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