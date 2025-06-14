騙女網友挑戰「30天性交60次」可獲高額獎金 男遭判1年10月

新北市王姓男子3年前假扮「遊戲關主」、「主辦單位」雙重身分，欺騙女網友支付3000元，取得挑戰「30天性交60次」資格，若闖關成功可獲600萬元獎金，女網支不甘心遭騙財騙色提告，新北地院日前依詐欺得利罪判刑1年10月，可上訴。

判決指出，王男在網路交友軟體與通訊軟體上同時扮演「主辦單位」與「遊戲關主」之角色，於民國111年9月28日，以「主辦單位」之角色使用通訊軟體微信暱稱「Mr.」對女網友佯稱，支付報名費3000元參加闖關挑戰，若在15分鐘內以口交方式使「遊戲關主」射精，可獲得45萬元獎金，若挑戰失敗則須與「遊戲關主」進行一次性交行為作為懲罰。

女網友為贏得獎金當面交付3000元卻挑戰失敗，王男食髓知味再度佯稱，可繼續參加「30天發生60次性行為闖關挑戰」，若成功可獲得600萬元高額獎金，致女網友陷於錯誤，於2022年10月初至同年10月23日期間，以每周3次頻率，與假扮關主的王男發生數十次性行為，最後仍因闖關失敗，與600萬元獎金無緣。