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退役海軍士兵趁獨處「偷吃國中女友」觸法 賠錢獲緩刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

郭姓男子去年服海軍常備役時，趁農曆年前某天約女網友到中壢看電影，卻在包廂內情不自禁發生性關係，事後卻挨告，桃園地院審結，將他依成年人故意對少年犯強制性交罪，判2年徒刑，緩刑4年期間保護管束，並應依調解內容履行賠償義務，可上訴。

犯罪事實指出，20歲郭姓男子於2023年7月5日入伍服海軍常備役，某日藉由交友軟體認識了女網友，聊著覺得有趣，於是相約2024年1月16日下午一起出來玩；郭男當時聲稱，並不知道這位女網友當時未滿14歲，2人碰面後就去中壢區「U2電影館」看電影，但郭男卻利用包廂內獨處機會，明知女網友表示還沒準備好發生性行為，仍違背對方意願強行發生關係，強制性交得逞。

事後，獨立扶養女網友的阿嬤發覺不對勁，帶著未滿14歲的孫女到部立醫院驗傷並提告，經中壢警方偵辦後，由於一直找不到郭男，郭也通知未到案，去年4月間偵辦後函送桃園地檢署，檢方因此發布通緝在案，後因郭男於去年8月17日退伍後，因故歸案。

郭男於檢警調查、偵查及法院訊問、準備程序及審理時，對於與女網友發生性關係一事均坦承不諱，根據被害少女於警詢及偵訊證述大致相符，可見郭男的自白是出於自願也與事實相符，本案事證明確，郭犯行足以認定，應依據法律論罪科刑。

合議庭認為，郭男案發時，未尊重被害少女的性自主權，僅為滿足自己的私慾，這樣的行為確實不應該，考量郭男當時年紀還小、犯案後坦承犯行，且與被害少女已經達成和解，態度還算不錯，加上被害人委任代理人所提意見，法官也注意到郭與少女當時是情侶。此外，郭為五專肄業，犯案時為現役軍人，如今退伍後擔任外包工人，綜合考量犯案動機、目的、手法、品格，量處適當之刑。

20歲郭姓工人去年服海軍常備役時，與未滿14歲小女友約會，卻在包廂內發生性關係遭小女友阿嬤提告，桃園地院依成年人故意對少年犯強制性交罪，判2年徒刑，緩刑4年期間保護管束，並應依調解內容履行賠償義務，可上訴。圖／AI生成
20歲郭姓工人去年服海軍常備役時，與未滿14歲小女友約會，卻在包廂內發生性關係遭小女友阿嬤提告，桃園地院依成年人故意對少年犯強制性交罪，判2年徒刑，緩刑4年期間保護管束，並應依調解內容履行賠償義務，可上訴。圖／AI生成

性關係 中壢

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