為滿足男友1句「想要插妳妹」 親姊竟偷拍7歲妹入浴畫面…下場慘

為滿足男友說1句「想性侵妳妹」，新北市1名女子3年前竟偷拍7歲親妹妹入浴影像傳送給男友欣賞，新北地院日前依拍攝兒童為性影像罪，判刑2年，緩刑2年，緩刑期間提供100小時義務勞務及接受法治教育課程2場，可上訴。

判決指出，新北市1名女子3年前因男友說1句「想性侵妳妹」，竟傻傻於2022年11月間，按照男友指示，趁當時年僅7歲親妹妹在浴室洗澡時，持手機拍攝妹妹入浴影像及照片，拍完立即傳送給男友欣賞，同年某日又進到臥室拍攝妹妹裸露下體照片，也同樣傳送給男友觀賞。

法院審理期間，姊姊辯護律師為被告主，因姊姊為中度智能障礙者，未能拒絕男友要求而犯案，並非主要提議拍攝者，且除男友外，並無將影像散布於眾或大規模製造、發送，惡性及犯罪情節仍較輕微，衡其情狀，得認有情堪憫恕之處，請求依刑法第59條規定酌減其刑。

法官則認為，受害人姊姊明知道男友想要性侵妹妹，仍按照其要求拍攝影像並傳給供男友觀看，導致男友更想性侵妹妹，增加妹妹遭性侵害的風險，犯後也未取得妹妹原諒，客觀上姊姊的行為沒有引起同情到足可憫恕的情形，無法減酌其刑。