移工性侵女翻譯 高雄木瓜園內逼她視訊露下體

一名來自印度尼西亞的外籍男移工在公司宿舍硬上年輕女翻譯得逞，事後還傳在高雄某處木瓜園工作時，傳訊息逼女翻譯露奶及下體給他看，女翻譯不從，竟遭移工威脅「我會殺妳」，讓女翻譯身心受創，提告求償，橋頭地院審理後判移工須賠56萬元，仍可上訴。

判決書指出，這名來自印度尼西亞的男子「羅沙迪」2023年6月25日下午在高雄的公司宿舍內，不顧女翻譯反抗，強行抓女翻譯的胸部和下體，女翻譯因反抗無果，只好錄音自保，過程中不斷喊叫「不要、你這是在強姦我」，但仍遭羅沙迪硬上得逞。

未料隔年5月15日到6月2日之間，羅沙迪在高雄六龜一處木瓜園工作時，又3度打電話及傳訊息給女翻譯，「給哥哥看胸部」要求女翻譯視訊通話露胸部及下體給他看，但女翻譯不願意，竟被羅沙迪恐嚇「我會殺妳、妳小心一點，妳的家庭會毀掉的」。