快訊

小S 47歲生日「首次沒大S陪伴」 S媽吐思女之情：好想我的心肝寶貝

中職／沒錯過布坎南初登板！ 南珉貞曬合照：他兒子還記得我

逢甲大樹倒塌壓死碩士生 檢方上午赴醫院相驗遺體

短裙女大賣場彎腰挑選 郵差大膽偷拍裙下風光遭訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

1名年輕女子今年5月穿短裙在新北市1處大賣場彎腰挑選商品，陳姓郵差竟大膽持數位相機從後方偷拍裙下風光，新北地檢署認為陳男行為涉無故攝錄他人性影像罪，日前向法院聲請簡易判決處刑。

簡判指出，陳姓郵差今年5月27日下午5時許，在新北市三重區1處大賣場，看到1名身穿短裙年輕女子站在冷凍生鮮商品區前，正彎腰挑選商品，竟持數位相機從後方由女子裙下往裙底拍攝其大腿及內褲。

年輕女子因察覺後方有閃光啟動，驚覺遭人偷拍，找賣場工作人員調閱監視器確認遭偷拍後報警處理，轄區警方循線查獲陳男到案，警詢後依法函送新北地檢署偵辦。檢方日前偵結認為陳男涉無故攝錄他人性影像罪，日前向新北地院聲請簡易判決處刑。

經查，擔任郵差的陳男已是偷拍慣犯，2018年12月21日下午4時許，在新北市三重區菜寮捷運站搭1號電扶梯往上出站時，持手機開啟拍照功能，由下往上竊錄前方穿裙子女子大腿、內褲影像，因手機閃光功能自主啟動露錎，受害女子立即報警當場逮人，隔年3月，新北地院依無故以照相竊錄他人非公開之身體隱私部位罪，判處拘役58日，得易科罰金5萬8000元。

陳姓郵差2023年在新北市三重區地下1樓的全聯福利中心天台店，見穿著裙子年輕女子正彎腰在冷凍生鮮商品區選購商品，持行動電話開啟拍照功能，蹲站於女子後方，持行動電話從女子裙下往上朝裙底拍攝其大腿、內褲，也是因手機閃光自主啟動被察覺，但雙方因調解成立，受害女子具狀撤回告訴，新北法院依權責公訴不受理此案。

短裙女今年5月在新北市大賣場彎腰挑選生鮮商品，陳姓郵差竟大膽持數位相機偷拍裙下風光，新北地檢署日前依法起訴。示意圖／Ingimage
短裙女今年5月在新北市大賣場彎腰挑選生鮮商品，陳姓郵差竟大膽持數位相機偷拍裙下風光，新北地檢署日前依法起訴。示意圖／Ingimage

郵差 偷拍

延伸閱讀

南科工程師偷拍裙底風光被活逮丟飯碗 與女同事和解換緩刑

圖文畫家長期「偷拍捷運路人」不雅照 粉絲驚呆：甚至沒打馬賽克

北市咖啡店老闆遭爆涉偷拍逾10年 顧客店員如廁都受害

首例！宿舍偷拍男同事洗澡 台鐵「攝狼」逮後神隱離職

相關新聞

短裙女大賣場彎腰挑選 郵差大膽偷拍裙下風光遭訴

1名年輕女子今年5月穿短裙在新北市1處大賣場彎腰挑選商品，陳姓郵差竟大膽持數位相機從後方偷拍裙下風光，新北地檢署認為陳男...

敗壞官箴！環保署之狼李健育猥褻、性侵4女 遭檢起訴10罪

前環境保護署環境督察總隊（現為環境部環境管理署）總隊長李健育，利用職權對三名女秘書及一名女學員猥褻、指侵，多人懾於他是機...

性騷擾冤案？ 明明犯嫌髮量多 檢方卻起訴1「禿子」判決出爐

曾姓男子被控以粗話調戲超商女店員性特徵、以手碰女店員的胸部、臀部，檢方依性騷擾罪起訴他。台北地院審理，曾否認犯罪，法官勘...

前國小擊劍教練涉猥褻女學生 一審判刑4年半

蕭姓男子曾任台北市某國小外聘擊劍教練，涉嫌多次對一名11歲女學生環抱、親吻或磨蹭臉頰等猥褻行為。士林地院審酌蕭男未坦承犯...

民代要求公告補教狼師名單 侯友宜：定讞前有空窗期、會與中央討論

日前有民眾指出，新北有補習班狼師已被列管，卻還在授課，新北民進黨議員張維倩質疑，市府端該如何稽查非立案機構？應該公布這些...

他告小王偷吃嬌妻求償80萬 「6年結婚7次離婚」6次紀錄理不清敗訴

陳姓男子於2019年與妻子首次結婚，6年間結婚7次、離婚6次，2人分分合合，他控訴小王與妻子於去年2月至6月交往且發生性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。