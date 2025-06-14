短裙女大賣場彎腰挑選 郵差大膽偷拍裙下風光遭訴

1名年輕女子今年5月穿短裙在新北市1處大賣場彎腰挑選商品，陳姓郵差竟大膽持數位相機從後方偷拍裙下風光，新北地檢署認為陳男行為涉無故攝錄他人性影像罪，日前向法院聲請簡易判決處刑。

簡判指出，陳姓郵差今年5月27日下午5時許，在新北市三重區1處大賣場，看到1名身穿短裙年輕女子站在冷凍生鮮商品區前，正彎腰挑選商品，竟持數位相機從後方由女子裙下往裙底拍攝其大腿及內褲。

年輕女子因察覺後方有閃光啟動，驚覺遭人偷拍，找賣場工作人員調閱監視器確認遭偷拍後報警處理，轄區警方循線查獲陳男到案，警詢後依法函送新北地檢署偵辦。檢方日前偵結認為陳男涉無故攝錄他人性影像罪，日前向新北地院聲請簡易判決處刑。

經查，擔任郵差的陳男已是偷拍慣犯，2018年12月21日下午4時許，在新北市三重區菜寮捷運站搭1號電扶梯往上出站時，持手機開啟拍照功能，由下往上竊錄前方穿裙子女子大腿、內褲影像，因手機閃光功能自主啟動露錎，受害女子立即報警當場逮人，隔年3月，新北地院依無故以照相竊錄他人非公開之身體隱私部位罪，判處拘役58日，得易科罰金5萬8000元。