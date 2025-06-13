前環保署變態總隊長猥褻女秘書、指侵學員 離譜行徑曝

時任環境保護署環境督察總隊李健育涉嫌利用職權，長期多次對4名女性下屬性侵、猥褻，檢方查出李長期猥褻3名女秘書、朝1名女學員指侵，李還辯稱和女學生交往，檢方痛斥他敗壞官箴，依強制性交等10罪嫌起訴，為免還有其他女性遭受魔爪，建請法院繼續收押。

全案由台中地檢署檢察官謝怡如偵辦，經查李男2022年6月趁著和女秘書到連江出差，卻在公務車上摸她腹部、深入衣服，經對方制止竟抓頭強吻、舌吻10幾秒。

2023年2月時，又在環境督察總隊位於臺中市南屯區黎明路辦公室內，伸手到女秘書領口內亂摸鎖骨及左胸上方，對方因懾於李總隊長權威，只能隱忍屈從，後來又趁搭高鐵時，戳女子胸部，就連到花蓮出差都朝其環抱、將頭靠在她左肩。

檢方查出，李還對另名女秘書摸胸、掀開衣服，強壓頭部靠近親吻，甚至伸手嘗試進入女子褲子褲頭，並曾在連江出差時正面環抱女子強吻。

此外，李男2023年4月趁1名女學員拜訪時，邀約對方到他辦公室休息室，伸手解開其趁輕釦子，又不顧反抗朝其指侵、強吻；多年來持續侵犯4名女子，檢方今年4月17日搜索後將李男聲押獲准。

檢方訊時，李坦承多次猥褻，但矢口否認指侵，辯稱和女學員是交往關係，還說對方自己拉開衣服讓他摸，親吻兩人合意，沒有指侵。

但4名被害女子指證歷歷，環保署內長官也證稱，接獲其中3名女秘書表示遭李侵犯後，有傳LINE向環保署署長張子敬報告。

檢方偵結依強制猥褻罪嫌6罪、利用權勢猥褻罪嫌3罪、強制性交罪 嫌1罪，共計10罪起訴他。檢察官也痛批李男是該單位最高長官，卻利用職務上機會或權威，恣意對女性同仁或女性學員侵犯，嚴重敗壞官箴，重創機關形象，造成被害人身心重大傷害，建請從重量刑。

檢方也說，李是被害人前主管、講師，有上對下之監督、控制關係，在告訴人等鼓起勇氣出面指證其惡劣行徑後，李唯恐法院審理後對其判處重刑，可合理懷疑有接觸、聯絡告訴人，要求渠等更改對其不利證詞之可能。

檢方表示，李任職總隊長期間，已多次對女子侵犯，就算其現遭免職而卸任公職，然按照其性格、行事作風，即便其另在民間單位工作，仍有對單位其他女性性騷擾的高度風險。