前環保署總隊長硬上猥褻4女下屬！檢起訴10罪向法院求重刑

時任環境保護署環境督察總隊李健育涉嫌利用職權，長期多次對4名女性下屬性侵、猥褻，台中地檢署4月發動搜索，將李拘提依強制性交等罪嫌將其聲押獲准，今偵結依強制性交等10罪嫌起訴，痛批李嚴重敗壞官箴，重創機關形象，釀被害人身心受創，建請法院從重量刑。

中檢指出，檢察官謝怡如偵辦前環境保護署環境督察總隊長李健育，查出李於2022年、2023年藉其長官權勢，利用在台中市機關處所辦公時間，及前往連江縣、花蓮縣、台北等地區出差機會，對女性所屬職員、學員施加強制猥褻、利用權勢猥褻、強制性交等性侵害行為，被害人共4人。

中檢說，偵查終結認定李健育涉犯刑法之強制猥褻罪嫌6罪、利用權勢猥褻罪嫌3罪、強制性交罪 嫌1罪，共計10罪，向法院提起公訴。

中檢說，謝怡如並審酌李時任機關最高長官，本應謹言慎行、潔身自愛，作為全體同仁表率，竟為逞一己私慾，恣意侵害受其指揮、監督之下屬，嚴重敗壞官箴，重創所屬機關形象，更造成被害人身心難以抹滅之重大傷害，建請法院從重量刑，以儆效尤。