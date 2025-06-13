聽新聞
0:00 / 0:00
前環保署總隊長硬上猥褻4女下屬！檢起訴10罪向法院求重刑
時任環境保護署環境督察總隊李健育涉嫌利用職權，長期多次對4名女性下屬性侵、猥褻，台中地檢署4月發動搜索，將李拘提依強制性交等罪嫌將其聲押獲准，今偵結依強制性交等10罪嫌起訴，痛批李嚴重敗壞官箴，重創機關形象，釀被害人身心受創，建請法院從重量刑。
中檢指出，檢察官謝怡如偵辦前環境保護署環境督察總隊長李健育，查出李於2022年、2023年藉其長官權勢，利用在台中市機關處所辦公時間，及前往連江縣、花蓮縣、台北等地區出差機會，對女性所屬職員、學員施加強制猥褻、利用權勢猥褻、強制性交等性侵害行為，被害人共4人。
中檢說，偵查終結認定李健育涉犯刑法之強制猥褻罪嫌6罪、利用權勢猥褻罪嫌3罪、強制性交罪 嫌1罪，共計10罪，向法院提起公訴。
中檢說，謝怡如並審酌李時任機關最高長官，本應謹言慎行、潔身自愛，作為全體同仁表率，竟為逞一己私慾，恣意侵害受其指揮、監督之下屬，嚴重敗壞官箴，重創所屬機關形象，更造成被害人身心難以抹滅之重大傷害，建請法院從重量刑，以儆效尤。
檢方也說，李仍有逃亡、勾串、反覆實施同一犯罪之虞，建請法院於起訴移審之後，繼續羈押被告並禁止接見通信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言