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性騷擾冤案？ 明明犯嫌髮量多 檢方卻起訴1「禿子」判決出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

曾姓男子被控以粗話調戲超商女店員性特徵、以手碰女店員的胸部、臀部，檢方依性騷擾罪起訴他。台北地院審理，曾否認犯罪，法官勘驗現場監視器，發現嫌疑人髮量茂密，而曾髮量稀疏如禿，檢察官起訴錯對象，判曾無罪。可上訴。

檢方起訴，曾2024年6月3日凌晨2時在台北市萬華區全家超商便利店見女店員一人工作，走近她的身旁說「這麼騷、欠X」，自後方伸手環抱女店員，再稱「妳奶這麼大，很欠X」，以手碰觸她的左邊側乳、臀部，用下體頂女店員臀部，犯性騷擾罪。

曾否認犯罪，稱自己經營的鎖店距離便利店只有60公尺，案發時在店裡睡覺，還說監視器錄影畫面的嫌疑人，與他的身體特徵根本不相同。

法官勘驗監視器拍到的嫌疑人發現，嫌疑人未配戴眼鏡、頭髮色黑茂密，穿著短褲顯露出的小腿膚色偏白，小腿無傷痕，不過，曾姓男子有配戴眼鏡、頭髮斑白、已呈落髮稀疏的微禿狀態，且曾的雙腿遍布陳舊性傷痕，與嫌疑人的外觀明顯不同。

此外，鄭姓員警審理時出庭作證說，案發時他在萬華分局西門町派出所服備勤職務，是偵查隊下交辦單要求對曾姓男子製作筆錄。

鄭說，曾姓男子製作筆錄時，髮量和開庭時的一樣，與監視器拍攝到的嫌疑人頭髮髮量相比有落差，還說曾姓男子在作筆錄時，全程有戴眼鏡等。

法官認為，曾姓男子的外觀特徵，與監視器中的性騷擾嫌疑人無論在頭髮色澤與髮量、是否配戴眼鏡、小腿皮膚色澤及傷痕上都不相符，不是對女店員性騷擾的人。

至於檢察官偵辦曾姓男子時，認為曾的手機門號所使用的基地台與超商一樣，即以此為證據起訴曾，法官認為，曾開的鎖店與超商緊鄰72公尺，使用同一基地台合理，不能以此認定曾是性騷擾的人。

性騷擾示意圖。本報資料照片
性騷擾示意圖。本報資料照片

監視器 性騷擾 店員

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