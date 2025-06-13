民代要求公告補教狼師名單 侯友宜：定讞前有空窗期、會與中央討論

日前有民眾指出，新北有補習班狼師已被列管，卻還在授課，新北民進黨議員張維倩質疑，市府端該如何稽查非立案機構？應該公布這些涉案人員，市長侯友宜表示，法律定讞前有空窗期，能否公告名單，仍要與中央討論。

張維倩今在總質詢指出，現在小朋友除了學校，就是在安親班、補習班、才藝班等，這些老師、行政人員、教練長時間接觸孩子，若是非立案機構，難以稽查，該如何管理？萬一才藝老師或教練，是補習班額外聘請，這些該怎麼查？

張維倩也說，新北某學校桌球教練因為猥褻女童被判刑，甚至還改名字，因為桌球技術超群，即使家長知道該教練曾犯案，但還是找教練開課，這該如何規勸家長？除非有人願意檢舉，市府是否會公布名單？在法律空窗期，市府該如何警告家長，避免其他孩子受害？市府能先行政調查，甚至給予行政處分嗎？

侯友宜答詢，市府會加強稽查管理，沒立案的話就會停業，還是會提醒家長要提高警覺，但司法尚未定讞前，人人都無罪，要尊重人權，確實事發後到定讞有空窗期，會責成教育跟社會局，調整法令細則，不要讓孩子承擔風險，寧可多做一點。

張維倩追問，行政端若無法第一時間遏止行為人，告知社會，某間未立案機構或人員有問題，就是行政怠惰、疏失，這條線若沒有鎖緊，家長、孩子在不對等資訊下是有風險的，市府要擔任孩子的守門員，明知有問題，卻無法公告名單，相信市長不會容忍，應該遏止這些人在空窗期繼續侵害其他孩子。

侯友宜表示，行政調查會做，但是否可公開提醒家長，這要跟中央討論，在法律定讞之前，該如何提醒家長「你們還要去嗎」。