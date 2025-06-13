他告小王偷吃嬌妻求償80萬 「6年結婚7次離婚」6次紀錄理不清敗訴

陳姓男子於2019年與妻子首次結婚，6年間結婚7次、離婚6次，2人分分合合，他控訴小王與妻子於去年2月至6月交往且發生性行為，已破壞其婚姻及侵害配偶權而求償80萬元，小王稱女方說已離婚才重新交往，經查該時間點處離婚狀態且去年數度離婚、結婚，法官認舉證不足而駁回。

小王指出，原本不知道女方已婚，曾與女方短暫交往過，當他知悉女方已婚後即分手。後來女方去年2月間打錯電話給他，兩人才再度聯絡，女方說已經和丈夫離婚、沒有往來，他才與女方重新交往，並非明知女方已婚仍與女方交往。他說，夫妻去年6月21日來他家中對質後，陳男也表示願意原諒他。

台南地院表示，陳男主張男方於去年2月至6月間與妻子以男女朋友相稱交往且發生性行為一事，經妻子到庭證稱明確，且男方不否認，應該是真的。

據查，陳男與妻子於2019年12月2日首次結婚、同年月31日離婚，僅維持29天，隔年1月又再度結婚。自2019年12月2日結婚迄今，中間總共歷經7次結婚、6次離婚，今年4月2日結婚，目前婚姻關係仍然存續。

台南地院表示，去年1月12日至同年3月19日間並無婚姻關係，被告根本無從侵害陳男基於婚姻關係而生身分法益。依陳男所提對話紀錄，僅可見被告自承確實曾經知悉女方存在婚姻關係，知悉後就沒有再和女方聯繫，直到後續女方去年2月打錯電話才回復聯繫，無法證明2人重新交往期間仍知悉女方有配偶。

陳妻到庭證稱，她曾經有跟被告講過她離婚，但後來他們在一起的時候，被告就沒有再問她；他們重新在一起時，她沒有很直接跟被告講她還沒有離婚，只有說處理中。可見女方確實曾經和被告講過與陳男已經離婚，且重新交往後兩人均無再次確認，被告主觀上可能一直認為女方已離婚、無配偶。

況陳妻到庭證述時，隻字未提及確實曾和丈夫離婚，陳男還稱兩人沒有離婚，均與事實不符，且證詞也有迴護、偏頗丈夫或已離婚多次而無法記憶婚姻狀態的高度可能性。