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初見面約友女兒超商購物途中強吻被判刑 男賠9萬2和解獲緩刑
郭姓男子認識友人的女兒後，約她一起到超商購物，途中趁機撫摸女子，並強吻她的嘴唇。女子事後報案，法官認定犯行，依強制猥褻罪判刑6月；審酌郭男賠償9萬2000元並與被害人達成和解，宣告緩刑3年。全案可上訴。
判決指出，郭姓男子去年4月28日下午去友人家中作客時，認識了另1名友人的女兒，藉故邀約對方一起外出到超商購物。女子未察覺郭男已起色心答應，和郭男一同出門。
郭男和女子購物後，在從超商返回友人住處的路上，郭男反覆撫摸女子背部，甚至強行熊抱及撫摸女子上身，還用手扶住女子臉頰，強行親吻她的嘴唇。女子事後報案，基隆地檢署偵查後，依涉犯強制猥褻罪嫌起訴郭男。
基隆地方法院審理時，郭男自白犯罪，法官指他為逞一時情慾，強制猥褻女子，造成對方身心受創應予非難。郭男在檢方偵查中即以賠償9萬2000元，與被害女子成立調解，告訴表達人也表達有意撤回告訴，兼衡郭男智識程度、工作、家庭經濟狀況等情狀，判刑6月，如易科罰金，以1千元折算1日。
法官指出，郭男未曾因犯罪受有期徒刑以上刑，行為雖不可取，但犯後坦承犯行，事後成立調解，應已悔悟，知所警惕，無再犯之虞。告訴人表示同意宣告緩刑，郭男刑期以暫不執行為適當，宣告緩刑3年，以勵自新。
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