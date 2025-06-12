快訊

降雨熱區再擴大！熱低壓來襲 北北基等13縣市豪、大雨特報

起飛30秒就墜毀 印度航空失事「4旬乘客奇蹟存活」嚇壞：周圍都屍體

聽新聞
0:00 / 0:00

初見面約友女兒超商購物途中強吻被判刑 男賠9萬2和解獲緩刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

郭姓男子認識友人的女兒後，約她一起到超商購物，途中趁機撫摸女子，並強吻她的嘴唇。女子事後報案，法官認定犯行，依強制猥褻罪判刑6月；審酌郭男賠償9萬2000元並與被害人達成和解，宣告緩刑3年。全案可上訴。

判決指出，郭姓男子去年4月28日下午去友人家中作客時，認識了另1名友人的女兒，藉故邀約對方一起外出到超商購物。女子未察覺郭男已起色心答應，和郭男一同出門。

郭男和女子購物後，在從超商返回友人住處的路上，郭男反覆撫摸女子背部，甚至強行熊抱及撫摸女子上身，還用手扶住女子臉頰，強行親吻她的嘴唇。女子事後報案，基隆地檢署偵查後，依涉犯強制猥褻罪嫌起訴郭男。

基隆地方法院審理時，郭男自白犯罪，法官指他為逞一時情慾，強制猥褻女子，造成對方身心受創應予非難。郭男在檢方偵查中即以賠償9萬2000元，與被害女子成立調解，告訴表達人也表達有意撤回告訴，兼衡郭男智識程度、工作、家庭經濟狀況等情狀，判刑6月，如易科罰金，以1千元折算1日。

法官指出，郭男未曾因犯罪受有期徒刑以上刑，行為雖不可取，但犯後坦承犯行，事後成立調解，應已悔悟，知所警惕，無再犯之虞。告訴人表示同意宣告緩刑，郭男刑期以暫不執行為適當，宣告緩刑3年，以勵自新。

郭姓男子約女子一起到超商購物，途中趁機撫摸女子，並強吻她的嘴唇。基隆地院法官認定犯行，依強制猥褻罪判刑6年；審酌郭男賠償達成和解，宣告緩刑3年。聯合報資料照
郭姓男子約女子一起到超商購物，途中趁機撫摸女子，並強吻她的嘴唇。基隆地院法官認定犯行，依強制猥褻罪判刑6年；審酌郭男賠償達成和解，宣告緩刑3年。聯合報資料照

超商 猥褻

延伸閱讀

嘉義男酒駕致好友死亡 因自首及和解判2年、緩刑5年

南科工程師偷拍裙底風光被活逮丟飯碗 與女同事和解換緩刑

直排輪教練九度性侵女學生…還趁老婆不在硬上 他賠錢和解換免關

都市傳說「乖乖」製成平安符 女賣家侵權賠錢還被判刑

相關新聞

初見面約友女兒超商購物途中強吻被判刑 男賠9萬2和解獲緩刑

郭姓男子認識友人的女兒後，約她一起到超商購物，途中趁機撫摸女子，並強吻她的嘴唇。女子事後報案，法官認定犯行，依強制猥褻罪...

偷拍2室友蓋棉被「做動作」上傳群組 二審認非性影像改判6月

張姓男子2年多前持手機偷拍高中同宿舍2室友在床鋪蓋棉被疑似口交的畫面，並上傳宿舍群組而挨告，張男因而輟學，一審被判3年8...

高雄17歲少女慘被奪貞潔 上班第2天惡老闆就強姦她

高雄市一名年僅17歲的少女小晴（化名）2022年前往一家科技工程行應徵會計，沒想到才上班第一天，就被40歲的工程行老闆蔡...

3年14人受害！法院內偷拍 佐理員遭求處重刑

新北地方法院板橋院區駱姓佐理員，涉嫌利用下班時間，在辦公室、茶水間、廁所等處裝針孔偷拍同事和民眾，時間長達三年，共十四人...

環保署之狼李健育是否延押 台中地檢署將於近日決定

原行政院環境保護署環境督察總隊長李健育，利用其在公務上之權勢及機會，對女性同仁、外部廠商女員工進行多次性騷及性侵行為，今...

南科工程師偷拍裙底風光被活逮丟飯碗 與女同事和解換緩刑

原在南科工作黃姓男子，去年7月間3度尾隨女同事在公司內地下停車場往1樓樓梯間，持手機偷拍其裙底風光，同年月31日故態復萌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。