南科工程師偷拍裙底風光被活逮丟飯碗 與女同事和解換緩刑

原在南科工作黃姓男子，去年7月間3度尾隨女同事在公司內地下停車場往1樓樓梯間，持手機偷拍其裙底風光，同年月31日故態復萌第4次偷拍當場被抓後也丟了工作，一審認他犯無故攝錄他人性影像罪判10月，上訴後與女同事和解，二審改判7月，緩刑2年，應完成9小時法治教育。

黃男於審理時表示，僅就原審判決量刑部分上訴。他對於原審判決所認定的事實、證據、理由、引用的法條、罪名及沒收均承認，沒有不服，也不要上訴。

他上訴後，已與女同事達成調解，賠償其損害，並取得對方原諒，且已給付調解金完畢。女同事也具狀表示，不再追究，撤回告訴，並同意法院減輕及予被告緩刑。

台南高分院指出，黃男犯後已坦承犯行，並與告訴人成立和解，顯現思過誠意，經此偵審程序，當知所警惕，慎重行事，而無再犯之虞，撤銷改判。