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法院偷拍狼竟是自己人 涉妨害性隱私起訴求重刑

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北地方法院板橋院區一名駱姓佐理員涉嫌利用下班時間，在辦公室、茶水間、女廁等處偷裝針孔鏡頭偷拍女性私密處，時間至少2年，新北地檢署依妨害性隱私等罪將他起訴，認定他犯行惡劣、被害人數眾多，且未賠償相關損失，因此向法院建請從重量刑。

檢方調查，駱男自2005年起於新北地院擔任法警，後來透過內部徵選成為佐理員，於板橋院區調查保護室協助調查保護官執行觀護業務。今年初有被害人如廁時發現遭偷拍，於是報警處理；另有被害者向立委陳情，全案因而曝光。事後經新北地院考績會決議，報請司法院將駱男停職，駱男則自行辭職。

起訴指出，駱男多次利用下班後，獨留在辦公室加班的機會，將針孔鏡頭以膠帶固定在茶水間、辦公室座位低處或蹲式馬桶上方，偷拍被害人裙底、短褲內、大腿內側及內褲等影像。

檢察官認定，駱男任職新北地院長達近20年，竟為一己私慾偷拍被害人身體隱私部位及非公開活動，侵害性隱私權，對被害人心理造成極大創傷，犯行惡劣，且犯罪時間長、被害人數眾多，迄今仍未賠償對方損失，因此將他求處重刑。

新北地院板橋院區一名駱姓佐理員，涉嫌在辦公室、茶水間、女廁等處偷裝針孔鏡頭偷拍女性私密處，新北地檢署依妨害性隱私等罪將他起訴並求處重刑。記者蔣永佑／攝影
新北地院板橋院區一名駱姓佐理員，涉嫌在辦公室、茶水間、女廁等處偷裝針孔鏡頭偷拍女性私密處，新北地檢署依妨害性隱私等罪將他起訴並求處重刑。記者蔣永佑／攝影

被害人 新北 偷拍

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