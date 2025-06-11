直排輪教練九度性侵女學生…還趁老婆不在硬上 他賠錢和解換免關

台北市潘姓直排輪教練九度在飯店、車內性侵國中女學生，甚至趁妻子不在家，在自家房間和女學生嘿咻，連比賽期間都不放過，潘事後和女學生及母親和解，一審依成年人故意對少年犯強制性交等罪判刑2年，宣告緩刑5年，案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決。

潘經營直排輪俱樂部，又曾在台北市某國小、某國中擔任直排輪社團教練，而女學生從就讀國小一年起開始，就加入社團，並參加鯊客直排輪俱樂部，進入國中之後也加入直排輪隊，仍繼續接受潘的訓練指導。

女學生2022年10月27日至2023年4月28日，因家庭因素而居住在潘家，未料潘為滿足自己私慾，多次駕車載女學生返家途中，將車停在河堤停車場，摸女學生胸部和下體，並性侵得逞。

潘2022年8月間二度趁女學生在2樓書房午休時，脫去對方及自己的衣褲，撫摸女學生胸部後再性侵；潘同年月某日晚間，因比賽而入住高雄飯店時，在房間內趁替女學生按摩放鬆肌肉時性侵。潘2022年10月、12月間，將女學生接回家後，趁妻子尚未返家，而在房內摸胸和下體後，性侵女學生。

潘坦承犯行，並和女學生及母親成立調解，也支付50萬元部分賠償金，一審審酌潘把女學生當成發洩性慾的對象，甚至利用外出比賽住宿飯店時性侵，不顧女學生人格發展健全及內心感受，為社會道德、法理所不容，並造成女學生心理上難以彌補的陰影及創傷。