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他搭高鐵快捷公車變換座位…兩度偷摸少女大腿 辯打招呼判拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

蕭姓男子今年3月17日下午自高鐵台南站搭乘快捷公車，經中西區府前路建興國中站時，見1名少女身著制服上車，刻意變換座位到她身旁，趁其不備之際，以左手觸摸右大腿而被瞪，蕭男致歉後又再次偷摸，經少女推開才停止且報警，他辯稱是打招呼，不為法官接受，判他拘役40日。

蕭男辯稱，當時只是要向少女打招呼，才摸少女的手，少女嚇到後，他有跟對方道歉，之後因為他很緊張，所以才又摸了少女的手，少女叫他不要再摸了，他就停止了。

台南地院指出，少女於警詢時陳述明確，且有公車內監視錄影畫面佐證，少女與被告並不認識，應無誣陷他的道理。

法官認為，蕭男若只是要向少女打招呼，方式甚多，並無以手碰觸其手部或大腿必要，更無可能在對方注意到其舉動，他也向少女道歉後，還再次碰觸其手部或大腿，可見蕭男並非是要向對方打招呼而已。

法官表示，蕭男於去年10月4日，曾涉嫌於高鐵快捷公車上撫摸身旁乘客大腿等處，而違反性騷擾防治法一案，經檢察官以告訴人撤回告訴為由，為不起訴處分。蕭男基此經驗，應知不可隨意觸碰他人大腿等隱私部位，卻又以同一模式觸碰身旁少女大腿，顯見他是意圖性騷擾而刻意為之。

因此，認他成年人故意對少年意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其身體隱私處行為，處拘役40日，可上訴。

台南地院指出，蕭男去年曾涉嫌在高鐵快捷公車上撫摸身旁乘客大腿等處，經檢察官以告訴人撤回告訴為由不起訴，他卻又以同一模式觸碰身旁少女大腿，顯見他刻意為之。圖／本報資料照
台南地院指出，蕭男去年曾涉嫌在高鐵快捷公車上撫摸身旁乘客大腿等處，經檢察官以告訴人撤回告訴為由不起訴，他卻又以同一模式觸碰身旁少女大腿，顯見他刻意為之。圖／本報資料照

性騷擾 台南 公車

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