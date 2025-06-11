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不爽女兒結交男友… 獸父竟2度性侵報復 法官斥令人髮指這樣判

香港01／ 撰文：桃樂斯

陳姓男子不滿成年女兒結交男友，先威脅傷害男方及男方家人，再2度性侵女兒報復。（示意圖）。 聯合報資料照片
陳姓男子不滿成年女兒結交男友，先威脅傷害男方及男方家人，再2度性侵女兒報復。（示意圖）。 聯合報資料照片
簡直枉為人父！台灣早前有男子因為不滿已成年的女兒結交男友，竟威脅對男方及其家人不利，更2度性侵女兒報復。女兒事後報警求助，男子承認犯罪表現懊悔，女兒心軟原諒父親，同時請求法院輕判。

當地法院至近日審理案件，法官認為男子作為父親應恪盡父職，卻罔顧女兒感受強制性交，行為令人髮指、悖逆人倫。雖然男子認罪，且願賠償金錢，但考慮到受害人難以修復的創傷，故依《強制性交罪》判處其5年有期徒刑。全案可上訴。

不滿女兒交男友　獸父2度性侵她報復

綜合台灣媒體等報道，事發於2023年，屏東縣一名陳姓男子因為不滿經已成年的女兒花花（化名）結交男朋友，竟對女兒心生怨念，不顧女兒反對，違反其意願在家中強行性交得逞。

威脅對男友及其家人不利　女兒不敢反抗

事隔1個月後，陳男以散心為由，駕車載女兒出門。當到達無人之地後，他威脅女兒將對其男友，以及對方家人不利，花花因擔心男友家人安危未敢反抗，被父親二次性侵得逞。花花其後鼓起勇氣報警求助，警方介入調查並迅速拘捕陳男。

男子被捕後表現懊悔　獲女兒原諒兼求輕判

陳男被捕後承認犯行，指是基於報復心態才對女兒伸出狼爪，事後深感懊悔，女兒則心軟原諒父親，指雙方已和解，請求法院輕判，但控方仍依照《妨害性自主罪》向男子提出檢控。

官斥男子行為有違倫常　依《強制性交罪》判囚5年

屏東地方法院近日審理案件，法官批評男子身為父親，理應恪守父職保護子女，卻強制女兒性交，行為令人髮指、悖逆人倫，加上男子利用女兒對親情信賴，及對父親服從，基於報復心態對其強制性交並非偶一為之，認為行為嚴重侵害被害人性自主權。法官指，雖然男子認罪，且願賠償金錢，但考慮到受害人難以修復的創傷，終依《強制性交罪》判處其5年有期徒刑。全案可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》

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