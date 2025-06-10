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黃子佼買私密照引議 台中今年有320件性影像案...少女被害近八成
知名藝人黃子佼透過「創意私房」網站購買兒少私密照，引發社會關注，台中市警局今年已接獲320件性影像案件，其中男女被害人比例分占六、四，但未成年被害人中，近八成是女性，台中市婦幼隊長紀翰學今上警廣分享此資訊，也提醒未成年學子需多留意。
台中市警局婦幼隊統計，今年1月至5月受理320件性影像案件，其中成年被害人以男性居多，占61.2%、女性占38.8%，年齡集中於18至39歲，占50.2%，最常見的型態為遭遇網路視訊裸聊後，被側錄性影像進行恐嚇勒索。
另外未成年被害人則以女性占多數77.8%、男性占22.2%，女性被害人年齡集中在12至17歲，占59.3%，主要狀況是網友間透過手機，或網路引誘拍攝傳送性影像。
台中市婦幼隊指出，此類性影像案件都是不法分子第一次取得性影像後，即會顯露不良企圖，開始騷擾被害人、勒索金錢、強迫發生親密行為，或要求拍攝更多性影像，提醒年輕學子，不要隨意拍攝或分享自己的私密影像，即使是交往對象，也務必謹慎思考後果。
台中市婦幼隊隊長紀翰學今早到警廣台中分台「945會客室」受訪，向聽眾分享當前各類性影像犯罪的樣態、應對方式及自我保護行為，協助民眾在不幸遭遇相關狀況時，將傷害降至最低。
紀翰學提醒，民眾使用網路時，要建立「不拍攝裸照、不傳送、不持有」的好習慣，如私密照不幸外流，切記「要蒐證、要求助」。
台中市婦幼隊表示，為營造市民安心生活的友善社會，除用心製作「視訊裸聊如妖洞」性影像犯罪防制影片（網址：https://www.youtube.com/watch?v=GSqvFywFkiQ），也全年無休地派員走訪各級學校、機關與社區推動宣導，期盼社會大眾正視性影像犯罪的危害，陪伴被害人走過陰霾，讓他們不再獨自於黑夜中哭泣。
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