不顧受害者心情？逢甲男畢業生涉性平案仍現身 女大生家長首發聲

逢甲大學有畢業生上網投訴，機電系6日的畢典因為涉及性平事件延誤2小時後取消。圖／翻攝自Threads

台中逢甲大學機電系6日舉辦畢業典禮，因學生疑涉性平事件，男女兩方當事人皆到場，校方調解無效，畢典最後被迫取消。女學生家長今發聲，指事件發生後，校方3度承諾不會讓對方參加畢典，結果對方仍現身，還跟女兒對視，造成女兒極度恐慌；家長也澄清，並無要求取消畢典，校方應是無法預判後續會發生什麼情況下片面取消畢典。

女學生家長今表示，平凡和樂的家庭在5月1日變色，女兒當日參加同學聚會後，遭B生當街違反女兒意志強制做了非分舉動，第一時間報警並送醫取證，學校教官也協助處理，他到醫院跟教官會合後，當即詢問如何避免雙方在學校碰面，以及畢業典禮如何處理，所獲回應為「不會讓B同學參加畢典」，之後也接到社工電話給予同樣的承諾。

女學生家長說，6月4日性平會時，學校也給他女兒相同答覆，即使覺得實務上尚未判決應不可行，但學校給予3次承諾，因此全家以快樂的心情參加畢典，未料畢業典禮當日，女兒開心提前到會場跟同學合照，全家帶著鮮花及禮物隨後到場，路上接到女兒簡訊說B同學在場。

女學生家長說，他趕到現場時只見女兒恐慌害怕地站在牆邊，B同學頭戴鴨舌帽開心的與同學打鬧嬉笑合照，還多次與女兒對上眼，這就是逢甲大學處理性平事件的方式，但他仍保持理智詢問在場職位最高者是誰，後在助教引導下與機械系主任到會議室談話。

女學生家長說，雙方家長全程並未見面，無所謂當眾開撕，網路爭吵畫面都是宣布取消時其他家長不滿的爭吵，他從未主張B同學未離開不能舉行畢業典禮，因此時女兒已極度恐慌，全家全程都在貴賓室安撫女兒情緒，他只詢問為何學校承諾3次不會讓B同學參加畢典，結果對方卻在場嬉鬧示威，無任何保護受害者及加害者的作為？

女學生家長說，自他提出質疑後，該系主任、助教、主任教官彷彿啟動「無頭蒼蠅熱鍋螞蟻模式」，打了無數電話聯絡無數人，跳針式詢問他希望怎麼做，他只是個想要全力保護女兒的父親，但他絕未開罵，只詢問學校處置作為為何。

女學生家長說，期間主任教官居中協調，提出對角坐或先後進場方式，因與先前校方承諾差異過大，甚至傳有B同學主張「他不能參加，他女兒也不能參加」，校方應該是無法預判後續會發生什麼情況下片面取消畢典，並非是他要求，不要將畢典取消的責任歸咎於家長，轉移性平會無作為的焦點。

女學生家長強調，他只想回歸正常生活，女兒健康快樂成長，原本的案件，再加上畢典取消，她已承受了超過不該她承受的責任，請網友不要肉搜他的家庭背景，他只是個平凡上班族，如有背景，就不會讓畢典亂象發生，但他也是一個為了女兒可以付出一切的父親，對於B同學的責任，一定用盡一切資源追究到底。

逢甲大學表達歉意表示，因畢典現場出現涉及該校性別平等事件調查中的當事人及關係人，學校基於「校園性別事件防治準則」規定，為避免當事人正面衝突、降低對學生受教權及校園安全的影響，校方責成相關單位與系所緊急研商，並積極協調，但雙方最終未能達成共識，導致典禮延宕超過兩小時，考量現場秩序與整體安全，學系決議暫緩典禮。