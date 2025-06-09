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婦科醫師陳泰昌涉性騷女患者 亞大醫改口：即日停止各項醫療業務

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中亞洲大學附屬醫院婦科主任陳泰昌被女患者指控，以看診名義多次對她襲胸、摸腿。女患者今透過鏡週刊報導，質疑為何至今仍看診？亞大醫院今原本以陳泰昌還在訴願中回應說，要靜候最終審議結果再處置，但下午一時許改變說法，表示該院重視性別平等與就醫友善環境，為保障醫病權益及創造友善目標，即日起停止該醫師各項醫療業務。

據了解，該案經台中市府調查後，今年2月認定性騷擾成立。衛生局今表示，若經調查有利用執行業務機會違背醫學倫理情事屬實，將依醫師法第25條第4款規定，將該名醫師移付懲戒。

該名女患者今透過鏡週刊報導，質疑為何至今仍看診？亞大醫院今原本回應說，該案日前經社會局裁決後，當事醫師本人也已依規定提出訴願，目前正由承辦單位受理中。院方靜候最終審議結果，若最後調查屬實，將依情節嚴重程度，召開人評會議討論懲處。

台中市政府社會局說，該案經台中市性騷擾防治審議會重行調查及訪談兩造當事人後，決議性騷擾事件成立。該名醫師已向市府提出訴願，將由訴願委員會審議。

台中亞洲大學附屬醫院婦科主任陳泰昌。圖／亞洲大學附屬醫院提供
台中亞洲大學附屬醫院婦科主任陳泰昌。圖／亞洲大學附屬醫院提供

醫師 患者 性騷擾 亞洲大學

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