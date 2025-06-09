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幫刷油漆逼「肉償」被拒…他勒昏女子拿鋼筋性侵凌虐 判9年8月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台中市陳姓油漆工找獨居女子按摩，並提議協助處理牆壁防水要對方「肉償」被拒，動手痛毆扯髮還亮刀，再用毛巾勒昏對方、持鋼筋鐵條性侵得逞，女子直言「感到前所未有的痛」，最高法院依攜帶兇器強制性交而凌虐罪等判9年8月徒刑定讞。

陳另犯竊盜罪判3月得易科罰金之刑部分，因不得上訴第三審，二審判決後已確定。

陳在網路論壇認識女子得知對方獨居從事按摩工作，2024年3月14日他要求女子幫忙按摩，傳訊說「8000，不需付現金，用做愛給，防水一次包到好」、「見面，談，我量一尺寸」，女子雖未正面回應，當晚開車載陳回自己家。

陳到場拉下女子家的鐵門，又拿捲尺丈量牆壁，表示給他1萬元油漆費，可幫做牆壁防水工程，女子則說1萬元可以，但不可以陪睡來抵，結果2人發生口角。

陳痛毆女子、扯髮強拉進3樓按摩工作室，女子見陳手持1把水果刀，出手抓住、折斷刀刃。陳見狀拿毛巾勒昏女子，並持多根鋼條纏繞成棒狀性侵女子。

陳一度要逼女子口交但無法勃起，最終又以生殖器性侵得逞，犯後擦拭地板血跡滅證、蒐集並丟棄作案工具，並偷穿女子衣物離去。女子全身傷痕累累，下體也有撕裂傷急性出血，恢復意識後報案。

法院審理時，陳否認性交辯稱沒有勃起，還稱是女子想要，他只有用手指，並以撒嬌方式和女子談工作，對方認為他喝酒在亂就拿刀、煙灰缸要攻擊，2人扭打才受傷。

女子證稱，她和陳表示按摩、處理漏水費用各付各的，陳就突然打她，自己還奪刀用力折斷被割傷，被勒昏後記得被陳拿鋼筋鐵條硬插下體，她血流不止，感到一種前所未有的痛，這種痛是她這輩子都沒有的記憶，陳性侵時還說「妳讓我爽，我等一下就走。」

法院認為，女子證詞前後一致、全身是傷，扣案保險套、刀子也有陳的DNA，女子求助身心科也有焦慮、恐慌惡化，可見身心受創嚴重，女子不願和解，要求法院重判。

一、二審依攜帶兇器強制性交而凌虐罪，判陳9年8月徒刑，另依竊盜罪判刑3月，得易科罰金。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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按摩 性侵

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