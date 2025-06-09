偷拍男同事洗澡 台鐵「攝狼」遭逮閃辭

台鐵驚傳司機員宿舍出現「偷拍狼」事件，一名男司機員趁兩名男同事在開放式淋浴間洗澡時，以手機偷拍其裸身畫面，受害人發現追出逮到偷拍的司機員，要求刪除手機照片，偷拍的司機員隔天神隱曠職，被找到後閃辭。台鐵表示，將研擬於男沐浴間加設隔間。

台鐵司機員輪班值勤到外站，會在該處機務段宿舍留宿，目前除新竹、潮州等新建宿舍採套房式衛浴設備外，部分較舊男宿舍為開放式淋浴空間，今年五月下旬竟發生首例司機員宿舍「偷拍」事件。

一名七堵機務段男司機員值勤到中部，當晚入住彰化機務段宿舍，卻在淋浴室用手機偷拍兩名男同事洗澡畫面。

其中一名受害司機員發現後追出，發現手機裡有自己遭偷拍畫面，隨即要求刪除，並向上通報。

據了解，偷拍的司機員隔天返回七堵機務段後就神隱失聯，人事主管發現該司機員未出勤，且聯繫不上，到該司機員家中才找到人，該司機員當面提出離職。

台鐵證實，該名司機員已於六月二日離職，由於該事件屬於告訴乃論，他與受害人當下達成和解，因此受害人沒報警，且該司機員事後沒出勤並離職，台鐵無法對他行政處分。

台鐵表示，接獲通報該事件後，已行文各機務段，要求盤點所有司機員備勤房舍，非套房式的共用淋浴間加強改善，研擬增設推門且具門鎖的隔間，或其他強化隱私的精進作為，保護同仁的隱私。