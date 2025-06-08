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性騷者教育考試通過免罰鍰？衛福部：未研議推動

中央社／ 台北8日電

外界提出性騷者接受輔導教育後，若考試通過可免罰鍰。衛福部表示，為落實性騷零容忍，如今是加大力道時候，從未研議提案、未形成政策，這不是現在推動性騷擾防治主題。

性騷擾防治法、性別平等工作法、性別平等教育法完成修正，去年3月8日起全面施行。據衛福部統計，去年上半年經各直轄市、縣市主管機關審議1213件申訴案件，進一步分析申訴案件被害人性別、行為樣態等，其中女性被害人居多，占整體90.5%，8.5%是男性。

性騷擾是審認客觀的人證、事證、物證，及被害人於事發感到不舒服、被冒犯等主觀感受，都是重要判斷標準，尤其每個人身體界線不同，難用一致標準判斷。衛生福利部保護服務司長張秀鴛今天接受媒體聯訪時表示，今年4月中旬曾邀請性騷擾防治實務工作者，舉辦為期2天論壇交流意見。

會中有實務工作者提議，性騷擾者接受一定時數輔導教育，且通過考試，確保性別教育觀念正確，免依性騷擾防治法第27條予以罰鍰。針對有媒體報導衛福部正在研議這項提案，被害人質疑輕縱，張秀鴛說，論壇裡各界未達成共識，沒有形成政策或建議，衛福部還沒有開始研議。

張秀鴛表示，性騷者教育考試通過免罰鍰，需要非常完善的配套、細節；如今正是要落實「性騷零容忍」的時候，相關罰則應該加大力道，類似抵免提案不會是現在推動性騷擾防治主題。性別平權教育應該落實在養成教育階段，才有機會發揮更大的效果。

被害人 性騷擾 性別

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