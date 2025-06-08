北市咖啡店老闆遭爆涉偷拍逾10年 顧客店員如廁都受害

台北市某咖啡店老闆徐男遭爆於店內廁所裝設針孔攝影機，偷拍民眾如廁畫面，分類命名儲存電腦中，犯行期間逾10年，檢警日前依妨害秘密等罪將徐男逮回偵辦，訊後交保，但因案件敏感警不願說明，近日預約上門消費的顧客撲空，發現該店已公告停業，上網詢問後，事件才揭露。

據悉，徐男在大同區某巷弄開店販賣手沖咖啡，採預約制，因店內有養貓，且預約消費不限時，在顧客間收獲不少好評。

外傳，徐男將針孔攝影機偽裝成刮鬍刀、塑膠盒等物，設置在店內廁所馬桶上，偷拍民眾如廁畫面，犯案期間超過10年，除顧客受害，也有店內員工被偷拍，檢警接獲舉報後，上周將徐男逮捕偵辦，訊後法院裁定8萬元交保。