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北市咖啡店老闆遭爆涉偷拍逾10年 顧客店員如廁都受害

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市某咖啡店老闆徐男遭爆於店內廁所裝設針孔攝影機偷拍民眾如廁畫面，分類命名儲存電腦中，犯行期間逾10年，檢警日前依妨害秘密等罪將徐男逮回偵辦，訊後交保，但因案件敏感警不願說明，近日預約上門消費的顧客撲空，發現該店已公告停業，上網詢問後，事件才揭露。

據悉，徐男在大同區某巷弄開店販賣手沖咖啡，採預約制，因店內有養貓，且預約消費不限時，在顧客間收獲不少好評。

外傳，徐男將針孔攝影機偽裝成刮鬍刀、塑膠盒等物，設置在店內廁所馬桶上，偷拍民眾如廁畫面，犯案期間超過10年，除顧客受害，也有店內員工被偷拍，檢警接獲舉報後，上周將徐男逮捕偵辦，訊後法院裁定8萬元交保。

徐男交保後立即在網路上公告店家無限期停業，有預約上門準備消費的顧客近日撲空，在店外等候多時，發現徐男疑似被警方帶走，上網貼文詢問引發熱議，事件隨之曝光；但對此，檢警表示案件偵辦中，對外界傳聞說法不證實，也暫不說明案情。

轄區大同分局表示，對外界傳聞說法不證實，也暫不說明案情。記者李隆揆／攝影
轄區大同分局表示，對外界傳聞說法不證實，也暫不說明案情。記者李隆揆／攝影

針孔攝影機 偷拍

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