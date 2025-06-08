北市咖啡店老闆遭爆涉偷拍逾10年 顧客店員如廁都受害
台北市某咖啡店老闆徐男遭爆於店內廁所裝設針孔攝影機，偷拍民眾如廁畫面，分類命名儲存電腦中，犯行期間逾10年，檢警日前依妨害秘密等罪將徐男逮回偵辦，訊後交保，但因案件敏感警不願說明，近日預約上門消費的顧客撲空，發現該店已公告停業，上網詢問後，事件才揭露。
據悉，徐男在大同區某巷弄開店販賣手沖咖啡，採預約制，因店內有養貓，且預約消費不限時，在顧客間收獲不少好評。
外傳，徐男將針孔攝影機偽裝成刮鬍刀、塑膠盒等物，設置在店內廁所馬桶上，偷拍民眾如廁畫面，犯案期間超過10年，除顧客受害，也有店內員工被偷拍，檢警接獲舉報後，上周將徐男逮捕偵辦，訊後法院裁定8萬元交保。
徐男交保後立即在網路上公告店家無限期停業，有預約上門準備消費的顧客近日撲空，在店外等候多時，發現徐男疑似被警方帶走，上網貼文詢問引發熱議，事件隨之曝光；但對此，檢警表示案件偵辦中，對外界傳聞說法不證實，也暫不說明案情。
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