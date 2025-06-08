首例！宿舍偷拍男同事洗澡 台鐵「攝狼」逮後神隱離職

台鐵上月驚傳發生首例司機員宿舍出現「偷拍狼」事件，一名男司機員趁2名男同事在開放式淋浴間洗澡時，以手機偷拍其裸身畫面，受害人發現後追出要求檢查手機，偷拍的司機員遭逮後刪除照片，隔天就神隱曠職，事後被找到後又閃辭。台鐵表示，這起事件後，將研擬於男沐浴間加設隔間。

台鐵司機員輪班值勤到外站，會在該處機務段宿舍留宿，目前包含除新竹、潮州等新建宿舍採套房式的衛浴設備外，部分較舊男宿舍為開放式淋浴空間，未料今年5月下旬竟發生首例司機員宿舍「偷拍」事件。

一名七堵機務段男司機員值勤到中部，當晚入住彰化機務段宿舍，卻在淋浴室用手機偷拍2名男同事洗澡畫面，其中1名受害司機員發現後追出，發現手機裡有自己遭偷拍畫面，隨即要求刪除，並向上通報。

據了解，偷拍的司機員隔天返回七堵機務段後就神隱失聯，人事主管發現該司機員沒有出勤，且聯繫不上，最後人事主管到該司機員家中才找到人，該司機員則當面提出離職。

對此，台鐵證實，該名司機員已於6月2日離職，由於該事件屬於告訴乃論，他與受害人當下達成和解，因此受害人沒有報警，且該司機員事後沒有出勤並離職，台鐵無法對他行政處分。