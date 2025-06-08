快訊

減少眼睛疲勞、提升睡眠品質？新研究揭藍光眼鏡實際護眼效果

向在野簡報國安逾半月無下文 國安團隊有更大的盤算

主播搭商務車廂被盯上怨「像逃票的中學生」 高鐵說話了

首例！宿舍偷拍男同事洗澡 台鐵「攝狼」逮後神隱離職

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

台鐵上月驚傳發生首例司機員宿舍出現「偷拍狼」事件，一名男司機員趁2名男同事在開放式淋浴間洗澡時，以手機偷拍其裸身畫面，受害人發現後追出要求檢查手機，偷拍的司機員遭逮後刪除照片，隔天就神隱曠職，事後被找到後又閃辭。台鐵表示，這起事件後，將研擬於男沐浴間加設隔間。

台鐵司機員輪班值勤到外站，會在該處機務段宿舍留宿，目前包含除新竹、潮州等新建宿舍採套房式的衛浴設備外，部分較舊男宿舍為開放式淋浴空間，未料今年5月下旬竟發生首例司機員宿舍「偷拍」事件。

一名七堵機務段男司機員值勤到中部，當晚入住彰化機務段宿舍，卻在淋浴室用手機偷拍2名男同事洗澡畫面，其中1名受害司機員發現後追出，發現手機裡有自己遭偷拍畫面，隨即要求刪除，並向上通報。

據了解，偷拍的司機員隔天返回七堵機務段後就神隱失聯，人事主管發現該司機員沒有出勤，且聯繫不上，最後人事主管到該司機員家中才找到人，該司機員則當面提出離職。

對此，台鐵證實，該名司機員已於6月2日離職，由於該事件屬於告訴乃論，他與受害人當下達成和解，因此受害人沒有報警，且該司機員事後沒有出勤並離職，台鐵無法對他行政處分。

但台鐵強調，該事件在接獲通報後，已行文給各機務段，要求針對所有司機員備勤房舍盤點，針對非套房式的共用淋浴間，可提出加強隱私及改善等回報，研擬增設推門且具門鎖的隔間，或其他強化隱私的精進作為，保護同仁的隱私。

台鐵5月下旬驚傳發生首例司機員宿舍出現「偷拍狼」事件，一名男司機員趁2名男同事在開放式淋浴間洗澡時，以手機偷拍其裸身畫面，被發現後，偷拍司機員刪除照片，隔天神隱曠職，之後閃離，台鐵表示，經此事件後將研擬於男沐浴間加設隔間。聯合報系資料照
台鐵5月下旬驚傳發生首例司機員宿舍出現「偷拍狼」事件，一名男司機員趁2名男同事在開放式淋浴間洗澡時，以手機偷拍其裸身畫面，被發現後，偷拍司機員刪除照片，隔天神隱曠職，之後閃離，台鐵表示，經此事件後將研擬於男沐浴間加設隔間。聯合報系資料照

宿舍 台鐵 偷拍

延伸閱讀

光華商場女廁驚傳偷拍色狼 被害女嗆：絕對是慣犯

台中繼父染指姐妹長達10年…硬上、偷拍國小性侵到大學

面試不理想！她提離職後想反悔「會怪嗎？」 過來人曝風險

北院勘驗「便當會」應曉薇怨被偷拍：會不會下次蔣萬安坐法庭？

相關新聞

首例！宿舍偷拍男同事洗澡 台鐵「攝狼」逮後神隱離職

台鐵上月驚傳發生首例司機員宿舍出現「偷拍狼」事件，一名男司機員趁2名男同事在開放式淋浴間洗澡時，以手機偷拍其裸身畫面，受...

男大生性侵酒醉女同學 其他同學竟旁觀未制止

洪姓男大生生日邀請陳姓、林姓等大學同學慶生，洪男卻趁女同學喝醉性侵得逞，在場其他同學目睹卻未制止，還在旁觀看甚至被控出手...

男一日狂騷熟女OL44通電話 阻交年下男諷「只是活塞」

台中市夏姓男子曾透過交往網站認識女網友，未曾見面，2022年6月間因故得知女網友的工作地點與聯絡方式後，利用通訊軟體、打...

學者：教導權勢性騷 理解下屬恐懼

國人性平意識提升，性騷擾申訴案件不斷攀升，許多性騷加害人，否認行為涉及性騷，以開玩笑、追求異性為由為自己辯護，甚至提請訴...

性騷案用教育抵罰鍰？ 社工：有人裁罰都不理 會去上課？

性騷申訴案件在性平三法修法後大量增加，衛福部觀察多數為初犯，且不解性騷界線，研議以「性平教育時數抵銷罰鍰」，第一線社福單...

新聞眼／凝聚「性騷零容忍」社會共識 才是根本

國內MeToo運動從政壇點燃，迅速擴及體育、藝文、教育等多個場域，在一件件斑斑血淚的故事中，看見惡質行為人的欺凌，立法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。