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男大生性侵酒醉女同學 其他同學竟旁觀未制止

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

洪姓男大生生日邀請陳姓、林姓等大學同學慶生，洪男卻趁女同學喝醉性侵得逞，在場其他同學目睹卻未制止，還在旁觀看甚至被控出手摸胸、指侵，一審依強制性交判洪8年徒刑，動手陳姓、林姓同學則判5年、7年6月，上訴後洪從輕改判4年，陳男10月，林男則逆轉判無罪。

判決指出，2021年9月4日晚間，洪男邀請陳姓、林姓等多名大學同學慶生，一行人在高雄接到女同學後，直奔林男屏東住處開派對，隔日凌晨在場女同學因喝醉自行上樓休息。

洪男見女同學睡在房間內，涉嫌趁她喝醉時性侵得逞，當時其他同學見洪男跟女同學不見，上樓找人，開燈撞見洪男正在性侵女方，不僅沒制止，還在現場看完全程，林男被控趁機指侵女同學，陳男則趁機摸了女同學胸部一把，還想留在房間性侵女方，因對方悍拒才作罷。

一早女同學發現被性侵後，隨即搭計程車離開，並馬上打電話給閨密訴苦，回到北部後，隨即驗傷對洪男等人提告。

一審屏東地院審理時，洪男、陳男、林男否認性侵，洪男稱是女同學要他陪聊，因氣氛曖昧，兩人接吻後發生關係，當時房間沒開燈，他只確定有人進來，但不知有沒有人摸女同學。陳男則坦承有摸女同學胸部，但並未指侵；林男則稱並未撫摸女同學私密處。

法官認為，若洪男跟女同學合意，怎會允許現場有其他人觀看？且事後洪男、陳男也有向女方致歉、認錯，可見女方舉證並無錯誤。

至於林男部分，因女方指認明確，佐證充足，審酌女方離開現場後與閨密間的對話及就醫紀錄，認定她當時確實遭洪男等人性侵，依強制性交判洪8年徒刑，陳姓、林姓同學則判5年、7年6月，另兩名在場同學則無罪。

檢方及洪男等人不服判決均上訴，高雄高分院審理時，法官認為女方當時已有明確拒絕洪男，洪仍執意與女方發生關係，考量洪無前科，犯後也曾傳訊坦承犯行，從輕改判4年。

陳男部分，合議庭考量他僅觸摸女方胸部，並未指侵，且事後已獲女方原諒，並由女方具狀同意從輕量刑，依強制猥褻罪判10月，緩刑3年，支付公庫15萬元，並接受3場法治教育。林男及其他原審判決無罪同學，法官則認定證據不足，林及另2人均判無罪。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

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