男一日狂騷熟女OL44通電話 阻交年下男諷「只是活塞」

台中市夏姓男子曾透過交往網站認識女網友，未曾見面，2022年6月間因故得知女網友的工作地點與聯絡方式後，利用通訊軟體、打電話、傳訊等方式，騷擾女網友，甚至在臉書傳訊，諷刺女網友「妳已40多歲衰老快」，與年輕男子交往「頂多活塞運動」，二審判刑5月確定。

警方調查，夏姓男子在2014年間透過愛情公寓交有網站，認識一名女網友，雙方未曾見面，不過夏男在2022年6月間得知女網友的工作地點、聯絡方式、臉書後，對年約40多歲的女網友展開追求，不斷打電話到女網友的工作地點，有在短短一天內，連撥44通電話。

另外夏男也在臉書發現女網友與年輕男性交往時，還傳訊給女網友「你跑來這邊跟小弟弟同居」、「臭三八」、「妳已經40多歲、衰老速度快」、「妳跟他頂多活塞運動關係」、「只有我這個噁心的人愛護妳」等語騷擾，女網友報警提告。

台中地院審理時，女網友證稱，因上班地點僅有一條電話線，在短短半年間遭到夏男騷擾之後，產生極大心理壓力，影響工作表現與職場風評，「因為不知什麼時候會接到電話」，被夏騷擾以來，「吃不好、睡不好、需要藥物幫助」。

夏男則否認犯行，指控女網友精神狀況有問題，還稱他的行為對於女網友的職場表現、人際關係都沒有影響，不過未獲得法官採信，認為夏已觸犯跟騷法規定，判刑5月，可易科15萬元。

夏男不服台中高分院，辯稱一天是否有撥打44通電話已忘記，是女網友自己統計，雖然他形容女網友是「三八」，但根據教育部解釋，該詞只是形容不正經、搞怪，沒有貶抑，沒有違反跟騷法，請求無罪判決。