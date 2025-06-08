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新聞眼／凝聚「性騷零容忍」社會共識 才是根本

聯合報／ 記者林琮恩

性平三法修法後，性騷申訴案件增加，分析案件不少行為人自認無犯意，衛福部研議以「教育時數抵銷罰鍰」，強化行為人對性騷認知。 示意圖。本報資料照片
性平三法修法後，性騷申訴案件增加，分析案件不少行為人自認無犯意，衛福部研議以「教育時數抵銷罰鍰」，強化行為人對性騷認知。 示意圖。本報資料照片

國內MeToo運動從政壇點燃，迅速擴及體育、藝文、教育等多個場域，在一件件斑斑血淚的故事中，看見惡質行為人的欺凌，立法院迅速通過修法，加快性騷申訴流程，也加重對性騷者的罰則，「性騷擾零容忍」曾是官員口頭禪，但近期衛福部啟動「教育抵銷裁罰」討論，對於被害人而言，宛如在傷口上撒鹽。

教育或可翻轉觀念，讓性騷行為人了解其言行對被害人造成的傷害與痛苦，但性別觀念不是交通規則，上課幾次就能強化記憶，許多性騷行為人打從骨子裡認為自身行為並無不法，認為「不過是搭訕」、「不過是玩笑」，背後實則是缺乏界線感、自我中心與性別權力傾斜的總和，這樣結構性問題，難以透過幾堂教育課程便能改善。

政府在各場域都貼上禁止性騷標語，足見性騷擾在生活每個環節都會發生，且性騷行為人多有僥倖心態，加上被害人在申訴過程仍有擔憂，怕被找碴、尾隨跟蹤，光是有勇氣提申訴、蒐集證據舉證，到實際揪出加害人，已經不容易，若屆時只需要幾次教育，且上完課後也難以擔保行為人不會再犯，不僅對被害人難交代，也讓更多潛在被害人陷入風險。

衛福部雖表示，教育抵銷裁罰仍在討論階段，但政府一面宣稱加強執法、性騷零容忍，一面想對加害人網開一面，恐讓潛在加害人磨刀霍霍。加強加害者教育並無不可，但國內性平意識才剛出現雛型，政府應打鐵趁熱，讓性騷零容忍氛圍形成「社會教育」、成為全民心中的ＤＮＡ，才是遏止性騷根本之道。

衛福部 性騷擾

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